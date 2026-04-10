Rajasthan: 35 करोड़ की लागत से 980 मीटर लंबा बांदीकुई ओवरब्रिज तैयार, सीएम भजनलाल शर्मा कल करेंगे लोकार्पण, लोगों को मिलेगी सुविधा

यह ओवरब्रिज वर्ष 2015-16 में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत हुआ था। शुरुआत में इसकी लागत करीब 28 करोड़ रुपए तय की गई थी और निर्माण कार्य 2019 तक पूरा होना था। लेकिन विभिन्न कारणों से काम लगातार रुकता रहा, जिससे परियोजना में देरी होती गई। समय सीमा बढ़ने के साथ इसकी लागत भी बढ़कर करीब 35 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। करीब 980 मीटर लंबा यह ओवरब्रिज अब पूरी तरह तैयार है और इसके शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।