Hanumangarh News : 325 करोड़ की लागत से घग्घर नदी पर सरकार बनाने जा रही रिवर फ्रंट, दो चरणों में पूरा होगा काम

हनुमानगढ़ शहर से गुजर रही घग्घर नदी के विकास को लेकर घग्घर बाढ़ नियंत्रण व जल संसाधन विभाग की टीम ने गत दिनों डीपीआर बनाकर राज्य सरकार को भिजवाया था। बजट घोषणा में सरकार ने बजट मंजूर करके कार्य शुरू करवाने की स्वीकृति दी। इसमं दो चरणों में काम शुरू होंगे। पहले चरण में नदी की साइड लाइनिंग पक्की होगी। इसके बाद शहरी क्षेत्र में बह रह नदी क्षेत्र में नगर परिषद के सहयोग से लाइटिंग करवाकर तथा इसमें नाव आदि चलाने की योजना है। इस तरह से रिवर फ्रंट की तर्ज पर नदी क्षेत्र को विकसित करने की तैयारी है।