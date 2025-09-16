Dausa: हनीट्रेप के मामले में सरपंच गिरफ्तार, खुद के फार्म हाउस पर महिला के साथ बैठाकर युवक का बनाया अश्लील वीडियो

Bigota Sarpanch Arrested Honey Trap दौसा के बसवा थाना पुलिस ने अपहरण एवं बंधक बनाकर हनीट्रेप के मामले में बीगोता सरपंच को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि 11 मई 2025 को धर्मपाल मीणा निवासी मुड़ियाखेड़ा थाना मानपुर ने मामला दर्ज कराया था कि उसके पास एक महिला का कॉल आया और कहा कि पति की मृत्यु हो चुकी है। एक बेटा और बेटी है। जिनका पालन पोषण और सही शिक्षा नहीं दे पा रही है। ऐसे में आर्थिक मदद चाहिए।