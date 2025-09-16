Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Dausa: हनीट्रेप के मामले में सरपंच गिरफ्तार, खुद के फार्म हाउस पर महिला के साथ बैठाकर युवक का बनाया अश्लील वीडियो

Rajasthan News: महिला ने उसे होटल में बुलाया। जहां खाना खाने के बाद वह बेहोश हो गया। होश आने पर कपड़े खोलने की हरकत कर 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगी नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।

दौसा

Akshita Deora

Sep 16, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Bigota Sarpanch Arrested Honey Trap दौसा के बसवा थाना पुलिस ने अपहरण एवं बंधक बनाकर हनीट्रेप के मामले में बीगोता सरपंच को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि 11 मई 2025 को धर्मपाल मीणा निवासी मुड़ियाखेड़ा थाना मानपुर ने मामला दर्ज कराया था कि उसके पास एक महिला का कॉल आया और कहा कि पति की मृत्यु हो चुकी है। एक बेटा और बेटी है। जिनका पालन पोषण और सही शिक्षा नहीं दे पा रही है। ऐसे में आर्थिक मदद चाहिए।

3 मई को फोन कर महिला ने उसे होटल में बुलाया। जहां खाना खाने के बाद वह बेहोश हो गया। होश आने पर कपड़े खोलने की हरकत कर 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगी नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पैसे लाकर देने की हां कर दी लेकिन उसने मेरा वीडियो बना लिया।

Published on:

16 Sept 2025 11:08 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: हनीट्रेप के मामले में सरपंच गिरफ्तार, खुद के फार्म हाउस पर महिला के साथ बैठाकर युवक का बनाया अश्लील वीडियो

