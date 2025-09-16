Dausa: हनीट्रेप के मामले में सरपंच गिरफ्तार, खुद के फार्म हाउस पर महिला के साथ बैठाकर युवक का बनाया अश्लील वीडियो

Bigota Sarpanch Arrested Honey Trap दौसा के बसवा थाना पुलिस ने अपहरण एवं बंधक बनाकर हनीट्रेप के मामले में बीगोता सरपंच को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि 11 मई 2025 को धर्मपाल मीणा निवासी मुड़ियाखेड़ा थाना मानपुर ने मामला दर्ज कराया था कि उसके पास एक महिला का कॉल आया और कहा कि पति की मृत्यु हो चुकी है। एक बेटा और बेटी है। जिनका पालन पोषण और सही शिक्षा नहीं दे पा रही है। ऐसे में आर्थिक मदद चाहिए।
3 मई को फोन कर महिला ने उसे होटल में बुलाया। जहां खाना खाने के बाद वह बेहोश हो गया। होश आने पर कपड़े खोलने की हरकत कर 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगी नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पैसे लाकर देने की हां कर दी लेकिन उसने मेरा वीडियो बना लिया।
बाद में महिला को लेकर होटल से रवाना हुआ तो रास्ते में एक कार में सवार पांच व्यक्तियों ने धमकाकर मारपीट की। आंखों पर काली पट्टी बांध कमलेश मीणा बिगोता सरपंच के फार्म हाउस पर ले गए। जहां पर सरपंच ने रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में महिला के पास बैठाकर अश्लील वीडियो बनाकर 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। नहीं देने पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने लगे।
पुलिस ने एसपी सागर राणा के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर बीगोता सरपंच कमलेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ पूर्व में भी टहला थाने में अन्य कई मामले दर्ज हैं ।