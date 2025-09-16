Jaipur: ‘पापा उठो ना…मम्मी देखो छोटे से भाई को कहां ले जा रहे हैं’ माता-पिता के शव से लिपटकर रोती रही चारों बहनें, सड़क हादसे में हो गई अनाथ

रामराज की चार बेटियों के बाद जब रुद्र का जन्म हुआ। बेटे की चाह में वर्षों तक मंदिर-मंदिर माथा टेकने वाले रामराज और मधु की गोद आखिरकार भरी थी। इस खुशी में चार महीने पहले 400 से अधिक लोगों को बुलाकर दावत दी गई थी। लेकिन आज वही बेटा, जिसकी किलकारियां आंगन में गूंजती थीं, तस्वीरों में कैद होकर रह गया। सोमवार को वाटिका स्थित आर.के. सिटी चतुर्थ निवासी रामराज के घर पर ताला लगा था और बाहर खामोश भीड़ थी।