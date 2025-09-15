Bhilwara: पहले अस्थि विसर्जन करने गए परिवार का जयपुर में एक्सीडेंट, 7 की मौत… फिर अंतिम संस्कार के बाद 7 डूबे, 2 की मौत

बताते चलें कि 14 सितंबर की सुबह करीब 5:15 बजे जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। भीलवाड़ा के फूलिया कला गांव के अशोक वैष्णव (47), उनकी पत्नी सीमा देवी (45), बेटा रोहित (23) और पोता गजराज (6) सहित जयपुर के वाटिका सांगानेर निवासी रामराज वैष्णव (38), उनकी पत्नी मधु (36) और उनका 14 महीने का बेटा रुद्र इस हादसे का शिकार हुए। ये सभी अशोक के पिता गोपाल वैष्णव की अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे और शनिवार देर रात जयपुर लौट रहे थे।