सीकर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, किसानों ने खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर; अब सरकार से मुआवजे की मांग

Rajasthan Monsoon withdrawal: सीकर जिले के रींगस क्षेत्र में इस साल भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ग्वार, बाजरा और मूंग की फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते किसानों को लाखों रुपये का आर्थिक झटका लगा है। बारिश के कारण ग्वार की फसलें सड़ गईं और जो बचीं उनमें दाना नहीं पड़ा। बाजरे की फसलें आड़ी हो गईं, सिट्टे काले पड़ गए और फसलों में कालापन व गोंद की समस्या ने नुकसान को और बढ़ा दिया।