Dausa: रेलवे ट्रैक के पास मिला पिता का शव, 6 माह पहले छिन गया था मां आंचल; अब बिलखते रह गए 3 मासूम

शैतानसिंह ने बताया कि उसका भाई मृतक लल्लूराम माधोगंज मंडी में परचूनी की एक दुकान पर मजदूरी का कार्य करता था। 15 सितंबर को देर रात बिना किसी को बताए घर से एक लाख रुपए लेकर गया था, अगले दिन 16 सितंबर को जब वह वापस नहीं लौटा तो उसको आसपास के गांवों व ढाणियों में तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। 17 सितंबर को पुलिस से उसका शव संदिग्ध हालत में मिलने की सूचना मिली। परिजनों का कहना है कि समय रहते यदि पुलिस युवक को तलाश लेती तो अप्रिय घटना से बचा जा सकता था।