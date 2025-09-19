Jaipur House Collapse: यह महज एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से हुई मौत, सवाल ये कि…कब जागेगा जिम्मेदार तंत्र?

Jaipur Subhash Chowk News: जयपुर के सुभाष चौक स्थित झिलाई हाउस गुरुवार सुबह चीखों और मलबे में तब्दील हो गया। जर्जर मकान भरभराकर ढहा और उसमें दबकर 65 वर्षीय धन्नी बाई की मौत हो गई। उनकी बहू सुनीता महावर (35) गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। गनीमत रही कि सुनीता के दोनों बच्चे हादसे से पहले बाहर निकाल दिए गए और उनकी जान बच गई।