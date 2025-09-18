Jaipur में फिर बड़ी घटना, सुभाष चौक इलाके में एक और मकान ढहा, दो महिलाएं दबीं, एक की मौत

Jaipur News: राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में फिर से जर्जर मकान ढहने का मामला सामने आया है। सुभाष चौक स्थित झिलाई हाउस में एक जर्जर मकान ढहने से दो महिलाएं घायल हो गईं। यह घटना गुरुवार सुबह हुई। घायलों की पहचान 60 वर्षीय धन्नीबाई और 35 वर्षीय सुनीता के रूप में हुई है, जिन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि धन्नीबाई को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि सुनीता के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। अस्पताल ले जाने के कुछ देर के बाद ही धन्नी देवी की मौत हो गई। उनके सिर में गंभीर चोटे आई थीं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले चार मंजिला का मकान पूरा ढह गया था और परिवार के सात लोग दब गए थे। उनमें पिता और पुत्री की जान चली गई थी। पांच सदस्य घायल हो गए थे। यह हादसा देर रात हुआ था।