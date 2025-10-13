राजस्थान में यहां 193 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का 3 महीने से काम ठप, जानें क्यों

सड़क। पत्रिका फाइल फोटो
Dausa News: दौसा जिले के भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र में स्वीकृत 18 सड़कों में से 11 सड़कों का निर्माण कार्य तीन माह बीतने के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। करीब 192.86 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित यह परियोजनाएं अब कागजी कार्रवाई में अटकी हुई हैं। इस वजह से स्थानीय लोग खराब सड़कों और आवागमन की समस्या से परेशान हैं।
नगर पालिका प्रशासन ने 5 जुलाई 2025 को सड़कों के निर्माण के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की थी। 15 जुलाई तक निविदाएं प्राप्त होने के बाद परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गईं। इसके बावजूद अब तक केवल सात सड़कों के ही कार्य आदेश जारी किए गए हैं। बाकी 11 सड़कों के कार्य आदेश लंबित हैं, जिससे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय पर कार्य आदेश जारी हो जाते, तो बरसात से पहले सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका होता। अब कीचड़ और उखड़े रास्तों के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। उन्होंने मांग की है कि विकास कार्यों में लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाए।
नगर पालिका ईओ श्वेता असवाल ने बताया कि निर्माण एजेंसी द्वारा डिफरेंस राशि जमा नहीं कराने के कारण कार्य आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। एजेंसी को पत्र भेजकर शीघ्र राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि एक-दो दिन में राशि जमा नहीं की जाती है, तो विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
