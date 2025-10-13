राजस्थान में यहां 193 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का 3 महीने से काम ठप, जानें क्यों

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय पर कार्य आदेश जारी हो जाते, तो बरसात से पहले सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका होता। अब कीचड़ और उखड़े रास्तों के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। उन्होंने मांग की है कि विकास कार्यों में लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाए।