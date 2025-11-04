Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Rajasthan: शादी के कुछ घंटे बाद जेवर और 2 लाख की नकदी लेकर भागी दुल्हन, पकड़ी गई

पीड़ित ने बताया कि महिला ने पहचान छिपाकर शादी की थी। घर में आते ही हंगामा शुरू कर दिया और अपने नकली भाइयों के साथ जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Kamal Mishra

Nov 04, 2025

Bride

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-फ्रीपिक)

दौसा। शहर में लालसोट इलाके से शादी के कुछ ही घंटे बाद एक दुल्हन जेवरात व 2 लाख नकद राशि लेकर फरार हो गई। बामनवास उपखण्ड के झार्रा गांव निवासी केदार प्रसाद पुत्र छाजूलाल शर्मा ने लालसोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पीड़ित ने बताया कि 3 नवम्बर को उसके पुत्र दीपक का विवाह प्रयागराज निवासी एक महिला के साथ हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था। उस महिला ने फर्जी पहचान बनाकर उसके पुत्र से विवाह किया। शादी के बाद महिला ने पुत्र को अपने विश्वास में लेकर हमारे जेवरात व 2 लाख नकद राशि अपने पास रख ली। वे रिश्तेदारों की आवभगत में व्यस्त हो गए, तभी दुल्हन व अन्य साथी जेवरात व नकद 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए।

पहले भी ठगी का आरोप

प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि दुल्हन पहले भी कई जनों से शादी कर पैसे की ठगी, चोरी व धोखाधड़ी कर चुकी है। अब उन्हें विश्वास में लेकर झूठी शादी का नाटक कर वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने पीछा करके पकड़ा

इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पीछा कर महिला को पकड़ लिया है एवं तथाकथित भाइयों को भी पुलिस थाने ले आई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पहचान छिपाकर एवं फर्जी पहचान पत्र बनाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों का सत्यापन किया जा रहा है। शादी के बाद दुल्हन ने घर पहुंचते ही हंगामा शुरू कर दिया था।

04 Nov 2025 10:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: शादी के कुछ घंटे बाद जेवर और 2 लाख की नकदी लेकर भागी दुल्हन, पकड़ी गई

दौसा

राजस्थान न्यूज़

