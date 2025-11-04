Rajasthan: शादी के कुछ घंटे बाद जेवर और 2 लाख की नकदी लेकर भागी दुल्हन, पकड़ी गई

पीड़ित ने बताया कि 3 नवम्बर को उसके पुत्र दीपक का विवाह प्रयागराज निवासी एक महिला के साथ हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था। उस महिला ने फर्जी पहचान बनाकर उसके पुत्र से विवाह किया। शादी के बाद महिला ने पुत्र को अपने विश्वास में लेकर हमारे जेवरात व 2 लाख नकद राशि अपने पास रख ली। वे रिश्तेदारों की आवभगत में व्यस्त हो गए, तभी दुल्हन व अन्य साथी जेवरात व नकद 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए।