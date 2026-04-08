Dausa News: सीएम भजनलाल के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, बांदीकुई को मिलेंगी ROB सहित कई सौगात

विधायक भागचंद टांकड़ा ने बताया कि सुबह साढ़े 9 बजे सैनी कॉलेज से 11 हजार कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें जीवंत झांकियां, 5 बैंड, 5 डब, नांद, 40 से 50 डीजे, हाथी, घोड़े और ऊंट शामिल होंगे। 31 जेसीबी से पुष्प वर्षा की जाएगी और शहर में 251 स्वागत द्वार लगाए जाएंगे। सरकार ने बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र को तीनों बजटों में बड़ी सौगातें दी हैं।