Train Accident: शादी से 20 दिन पहले दुल्हे की मौत, रेलवे में थी नौकरी, ट्रेन की चपेट में आने से थम गईं सांसें

ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से परिजनों का ढांढस बंधाया। अंतिम दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। हर कोई इस असमय हुई मौत से आहत है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।