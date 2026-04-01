Rajasthan: हादसे ने छीनी मां, पत्नी और बेटे की जिंदगी, छाया मातम, शादी समारोह में शरीक होने जा रहा था परिवार

यहां फव्वारा चौक पर भी एक रोडवेज बस ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। महिला पुष्पा 30 पत्नी मुकेश निवासी काजी कॉलोनी है। महिला को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। महिला ने बताया कि वह बाजार से सामान लेकर फव्वारा पर घर के लिए ऑटो में बैठने जा रही थी। इस बीच तेज गति से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। जिसमें उसको चोंटें आई है।