Electric Shock: जिस मां ने जन्म दिया, वही आखिरी बार थामे रही हाथ, करंट ने मां-बेटी की सांसें एक साथ छीनी

विजय कुमार ने बताया कि वह सुबह काम पर चले गए थे। घर पर उस समय उनकी पत्नी, तीन वर्षीय बेटी और आठ महीने की एक अन्य बच्ची मौजूद थी। उनकी दो बड़ी बेटियां दादी के पास करणपुर गई हुई थीं। हादसे की सूचना उन्हें पड़ोसियों ने फोन पर दी। यह हादसा घरों में उपयोग होने वाले बिजली उपकरणों के प्रति सावधानी बरतने की गंभीर चेतावनी भी है, खासकर जब छोटे बच्चे आसपास मौजूद हों।