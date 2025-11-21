राजस्थान में एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, चलते कंटेनर में ब्लास्ट के बाद आग लगी, चालक जिंदा जला

लालसोट (दौसा)। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार को एक भयावह सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू कंटेनर एलईडी पोल से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। हादसे में चालक जिंदा जल गया। घटना राहुवास थाना क्षेत्र में डूंगरपुर इंटरचेंज से करीब एक किलोमीटर पहले हुई। बताया जा रहा है कि कंटेनर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहा था, तभी एक्सप्रेस-वे पर अचानक कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क के पास लगे एलईडी पोल से जा टकराया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि चालक को नींद की झपकी आने से कंटेनरअनियंत्रित हुआ और सीधा पोल से भिड़ गया।