Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान में एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, चलते कंटेनर में ब्लास्ट के बाद आग लगी, चालक जिंदा जला

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार को एक भयावह सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू कंटेनर एलईडी पोल से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

kamlesh sharma

Nov 21, 2025

Play video

फोटो पत्रिका

लालसोट (दौसा)। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार को एक भयावह सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू कंटेनर एलईडी पोल से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। हादसे में चालक जिंदा जल गया। घटना राहुवास थाना क्षेत्र में डूंगरपुर इंटरचेंज से करीब एक किलोमीटर पहले हुई। बताया जा रहा है कि कंटेनर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहा था, तभी एक्सप्रेस-वे पर अचानक कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क के पास लगे एलईडी पोल से जा टकराया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि चालक को नींद की झपकी आने से कंटेनरअनियंत्रित हुआ और सीधा पोल से भिड़ गया।

डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग

बताया जा रहा है कि AC कंटेनर था, जिसके कारण टक्कर के बाद आग तेजी से फैल गई और चालक केबिन में ही फंस गया। वह बाहर नहीं निकल सका और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही लालसोट से दमकल मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में करीब डेढ़ घंटे का समय लग गया। आग की लपटों ने कंटेनर को पूरी तरह खाक कर दिया।

विधायक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे

हादसे की सूचना मिलते ही लालसोट विधायक रामविलास मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल, डिप्टी एसपी दीपक कुमार और राहुवास थानाधिकारी गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे।

हादसे का सीसीटीवी आया सामने

हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें कंटेनर दिल्ली की ओर से आता दिख रहा है। इस दौरान धमाके के बाद आग लग गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 03:48 pm

Published on:

21 Nov 2025 03:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, चलते कंटेनर में ब्लास्ट के बाद आग लगी, चालक जिंदा जला

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Morel Dam: लो आ गई बड़ी खुशखबरी, दौसा-सवाईमाधोपुर जिले के 83 गांवों को कल से मिलेगा पानी

morel-dam-3
दौसा

किसानों के लिए आई अच्छी खबर: झिलमिली बांध से 16 गांवों को मिलेगा पानी; 944 हैक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई

Jhilimili-dam
दौसा

खुशखबर: एशिया के सबसे बड़े कच्चे डेम की नहरों में जल्द छोड़ा जाएगा पानी, 2 जिलों के 83 गांवों को होगा फायदा

Morel-Dam-1
दौसा

Bribery Case: दौसा ACB में रिश्वत का खेल बेनकाब, DSP के रीडर ने मांगे 10 लाख, केस दर्ज होने के बाद तत्काल सस्पेंड

Rajasthan ACB
दौसा

Dausa: रेलवे ट्रैक के पास मिला विवाहिता का शव, शरीर पर चोट के निशान; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Rajasthan Police
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.