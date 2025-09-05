राजस्थान का यह बांध लगातार दूसरे साल लबालब, 100 से ज्यादा गांवों को होगा फायदा, ग्रामीणों ने चुनरी ओढ़ाकर की पूजा

दौसा। दुब्बी क्षेत्र में लगातार बरसात होने से कालाखोह बांध लगातार दूसरे साल लबालब हो गया है। सरपंच शिम्भूदयाल बैरवा ने बताया कि बांध पूरी तरह लबालब हो चुका है और हल्की चादर चलने लगी है। ग्रामीणों ने चुनरी ओढ़ाकर पूजा-अर्चना की।
बांध भरने से आस-पास के गांवों के किसानों में खुशी की लहर दौड़ आई। उन्होंने बताया कि बांध से करीब डेढ़ दर्जन गांवों में नहर के माध्यम से फसलों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। गुरुवार को बरसात नहीं होने से पानी आवक में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी बांध में पानी की आवक जारी है। इसी के साथ सूरी नदी व बाण गंगा नदी में भी पानी बहता नजर आ रहा है।
इस दौरान बड़ी संख्या में कालाखोह बांध की चादर देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरपंच ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीणों से समझाइश की। इस दौरान निहालसिंह गुर्जर दुब्बी , सूरजकुमार मीणा, कमलेश मीणा, डॉ. महेश मीणा, जंगलीराम मीणा, सूरज बांडा, रमेश कांटा वाला सहीत अन्य लोग मौजूद रहे।
कालाखोह बांध भरने से कालाखोह, रेटा, कैलाई, दुब्बी, भोजपुरा, बासड़ा सहित सैकड़ों गांवों के लोगों को फायदा होगा। क्योंकि इस बांध से लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है।