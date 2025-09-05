राजस्थान का यह बांध लगातार दूसरे साल लबालब, 100 से ज्यादा गांवों को होगा फायदा, ग्रामीणों ने चुनरी ओढ़ाकर की पूजा

बांध भरने से आस-पास के गांवों के किसानों में खुशी की लहर दौड़ आई। उन्होंने बताया कि बांध से करीब डेढ़ दर्जन गांवों में नहर के माध्यम से फसलों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। गुरुवार को बरसात नहीं होने से पानी आवक में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी बांध में पानी की आवक जारी है। इसी के साथ सूरी नदी व बाण गंगा नदी में भी पानी बहता नजर आ रहा है।