Rajasthan News: हिस्ट्रशीटर की गोली मार कर हत्या, ढाबे पर खाना खाते समय हुआ था विवाद, मचा हड़कंप

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सीपा ने बताया कि जमात चौराहे के पास ढाबे पर कुछ युवक खाना खा रहे थे । खाना खाने के दौरान युवकों में पुरानी रंजिश को आपस में कहासुनी हो गई। उसके बाद ढाबे से बाहर आकर एक युवक ने धर्मेंद्र उर्फ योगेन्द्र मीना पुत्र तेजाराम मीना (27) निवासी खेड़ला (मंडावरी) को गोली मार दी, जिसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे हायर सेंटर जयपुर रेफर कर दिया गया। धर्मेंद्र मीणा की उपचार के दौरान मौत हो गई है।