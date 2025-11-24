Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दौसा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नियुक्ति के बाद नाराजगी, विधायक ने पूछा- राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान का क्या हुआ?

Rajasthan Congress: कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार रामजीलाल ओढ़ को नियुक्त करने पर दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Nov 24, 2025

Deen-Dayal-Bairwa-Ramjilal-Odh

दीनदयाल बैरवा और रामजीलाल ओढ़। फोटो: पत्रिका

दौसा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार रामजीलाल ओढ़ को नियुक्त करने पर दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। विधायक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपनी ही पार्टी को घेरा, जो जिलेभर में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति सूची जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान का दौसा में क्या हुआ? इस पोस्ट पर कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने-अपने मत पोस्ट किए।

गौरतलब है कि संगठन सृजन अभियान के तहत गत माह पर्यवेक्षक अनिल भारद्वाज के समक्ष जिले के 30 से अधिक नेताओं ने जिलाध्यक्ष पद के लिए दावा किया था। तब दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने जिलाध्यक्ष पद पर बदलाव की पैरवी करते हुए खुद को भी दौड़ में शामिल बताया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने लगातार तीसरी बार रामजीलाल ओढ़ को ही जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब विधायक की सोशल मीडिया पोस्ट राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है।

इनका कहना है…

मुझ सहित कई कार्यकर्ताओं व नेताओं की मंशा थी कि अब जिलाध्यक्ष पद पर चेहरा बदला जाए। अन्य नेताओं को मौका दिया जाए, संगठन सृजन अभियान का मकसद भी यही था। अब पार्टी ने जो कर दिया वह मान्य है।
-दीनदयाल बैरवा, दौसा विधायक

पार्टी नेतृत्व ने फिर से जिला अध्यक्ष की जिमेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। विधायक दीनदयाल बैरवा कांग्रेस परिवार के ही सदस्य हैं। किसी तरह की कोई बात है तो उनसे चर्चा कर ली जाएगी।
-रामजीलाल ओढ़, कांग्रेस जिलाध्यक्ष

ये भी पढ़ें

Rajasthan: दादी की इच्छा पर हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़
टोंक
Groom-Mukesh-Lamba

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 04:25 pm

Published on:

24 Nov 2025 04:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नियुक्ति के बाद नाराजगी, विधायक ने पूछा- राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान का क्या हुआ?

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa News : मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत

दौसा

राजस्थान में यहां विकसित होगी नई आवासीय योजना, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

दौसा

Rajasthan New Panchayat: दौसा जिले में अब 363 पंचायत, 93 नई पंचायतों का हुआ गठन; बदले चुनावी समीकरण

Dausa-District-Council
दौसा

राजस्थान में एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, चलते कंटेनर में ब्लास्ट के बाद आग लगी, चालक जिंदा जला

दौसा

Morel Dam: लो आ गई बड़ी खुशखबरी, दौसा-सवाईमाधोपुर जिले के 83 गांवों को कल से मिलेगा पानी

morel-dam-3
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.