दौसा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नियुक्ति के बाद नाराजगी, विधायक ने पूछा- राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान का क्या हुआ?

दौसा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार रामजीलाल ओढ़ को नियुक्त करने पर दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। विधायक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपनी ही पार्टी को घेरा, जो जिलेभर में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति सूची जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान का दौसा में क्या हुआ? इस पोस्ट पर कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने-अपने मत पोस्ट किए।