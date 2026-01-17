Dausa Panther Attack: दौसा में एक साथ नजर आए 3 पैंथर, सड़क पर घूमते दिखे; दहशत में आए लोग

ऊकाली घाटी में गुरुवार रात को तीन जंगली पैंथरों ने सड़क पर गौवंश का शिकार किया। शिकार के बाद पैंथर करीब एक घंटे तक सड़क पर घूमते रहे, जिससे वहां से गुजर रहे वाहन चालक भयभीत हो गए और आगे बढ़ नहीं पाए। मौके पर पहुंचे सरपंच और ग्रामीणों का शोर-शराबा सुनकर पैंथर पहाड़ी के जंगलों में चले गए।