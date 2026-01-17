Dausa Panther Attack: दौसा में एक साथ नजर आए 3 पैंथर, सड़क पर घूमते दिखे; दहशत में आए लोग

सड़क पर दिखे पैंथर। पत्रिका फाइल फोटो
दौसा। दौसा–लालासर सड़क मार्ग स्थित लांका गांव की ऊकाली घाटी में तीन पैंथर एक साथ नजर आए। तीनों करीब एक घंटे तक सड़क पर घूमते रहे। कार चालकों ने इसकी सूचना लांका सरपंच उम्मेद सिंह बसवाल और वनकर्मियों को दी। चालकों ने वीडियो भी बनाए।
ऊकाली घाटी में गुरुवार रात को तीन जंगली पैंथरों ने सड़क पर गौवंश का शिकार किया। शिकार के बाद पैंथर करीब एक घंटे तक सड़क पर घूमते रहे, जिससे वहां से गुजर रहे वाहन चालक भयभीत हो गए और आगे बढ़ नहीं पाए। मौके पर पहुंचे सरपंच और ग्रामीणों का शोर-शराबा सुनकर पैंथर पहाड़ी के जंगलों में चले गए।
ग्रामीणों ने बताया कि पैंथरों के मूवमेंट से वे भयभीत हैं और रात भर गांव में पहरा देकर मवेशियों की सुरक्षा करते रहे। वनकर्मियों ने पहाड़ के जंगलों में सर्च अभियान चलाया, लेकिन पैंथर नजर नहीं आए। ग्रामीणों ने कार चालकों की ओर से बनाए गए वीडियो वनकर्मियों को उपलब्ध कराए।
फॉरेस्टर दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि वीडियो उच्च अधिकारियों को भेज दिए हैं। रेंजर राकेश कुमार मीणा ने कहा कि वीडियो देखने पर जंगली जानवर लैपर्ड जैसा प्रतीत होता है। पगमार्क मिलने पर पिंजरा लगाकर पकड़ने का प्रयास किया जाएगा।
