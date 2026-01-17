Mohan Lal Mittal: दुनियाभर में मशहूर राजस्थान के बिजनेसमैन मोहन लाल मित्तल का निधन, दौड़ी शोक की लहर

सादुलपुर। गीता मित्तल फाउंडेशन के संस्थापक एवं चेयरमैन मोहन लाल मित्तल का निधन शुक्रवार को लंदन में हो गया। उनका निधन भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे हुए हुआ। उनके ​निधन की खबर से राजस्थान सहित दुनियाभर में शोक की लहर दौड़ गई। मोहन लाल मित्तल के निधन पर पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने शोक व्यक्त किया।