चूरू

Mohan Lal Mittal: दुनियाभर में मशहूर राजस्थान के बिजनेसमैन मोहन लाल मित्तल का निधन, दौड़ी शोक की लहर

Mohan Lal Mittal Passes Away: गीता मित्तल फाउंडेशन के संस्थापक एवं चेयरमैन मोहन लाल मित्तल का निधन शुक्रवार को लंदन में हो गया।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Anil Prajapat

Jan 17, 2026

Mohan-Lal-Mittal-PM-Modi

मोहनलाल मित्तल व पीएम मोदी। फाइल फोटो: एक्स हैंडलर @narendramodi

सादुलपुर। गीता मित्तल फाउंडेशन के संस्थापक एवं चेयरमैन मोहन लाल मित्तल का निधन शुक्रवार को लंदन में हो गया। उनका निधन भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे हुए हुआ। उनके ​निधन की खबर से राजस्थान सहित दुनियाभर में शोक की लहर दौड़ गई। मोहन लाल मित्तल के निधन पर पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने शोक व्यक्त किया।

चूरू जिले के सादुलपुर के रहने वाले मोहन लाल मित्तल शिक्षा, समाज सेवा एवं कौशल विकास के क्षेत्र से जुड़े थे। वह सादुलपुर से निकलकर लंदन में बस गए थे, जहां उन्होंने स्टील का व्यवसाय शुरू किया। साथ ही वह निप्पोन इंडस्ट्रीज के भी संस्थापक थे।

लक्ष्मी निवास मित्तल के पिता हैं मोहन लाल

मोहन लाल आर्सेलर मित्तल के संस्थापक लक्ष्मी निवास मित्तल के पिता हैं, जिन्हें स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। आर्सेलर मित्तल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है। उनके निधन पर गीता मित्तल फाउंडेशन की ओर से संचालित तीनों स्किल डेवलपमेंट सेंटरों पर शोक सभाओं का आयोजन किया गया।

राजस्थान में स्थापित किए थे तीन स्किल डेवलपमेंट सेंटर

मोहन लाल ने राजस्थान में कौशल विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तीन स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए। इनमें सर्वप्रथम 29 जनवरी 2007 को मित्तल सामुदायिक केंद्र, सादुलपुर की स्थापना की गई। वर्ष 2010 में जयपुर में दूसरा स्किल डेवलपमेंट सेंटर राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स भवन में प्रारंभ किया गया।

इसके पश्चात चूरू जिले के गाजसर गांव में मई 2014 में तीसरे स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई, जिससे ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगारोन्मुख अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मोहनलाल मित्तल ने उद्योग जगत में अपनी अलग पहचान बनाई और भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव रखा। उन्होंने समाज के लिए अनेक परोपकारी प्रयासों का समर्थन किया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी जताया शोक

वहीं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उन्होंने एक मजबूत व्यावसायिक विरासत की नींव रखी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

Updated on:

17 Jan 2026 12:22 pm

Published on:

17 Jan 2026 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Mohan Lal Mittal: दुनियाभर में मशहूर राजस्थान के बिजनेसमैन मोहन लाल मित्तल का निधन, दौड़ी शोक की लहर

