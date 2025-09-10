राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन की 15 करोड़ की लागत से बदलने लगी तस्वीर, बनेगा नया फुट ओवरब्रिज

स्टेशन पर एक से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल (फुट ओवरब्रिज) का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस पर गर्डर लांचिंग का कार्य कर लिया गया है। इससे यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने-आने में सुविधा मिल सकेगी। वहीं आने वाले समय में इस जगह पर खान-पान की सुविधाएं भी प्रदान की जा सकेंगी। राजगढ़ स्टेशन पर भी 12 मीटर चौड़ा एफओबी बनाया गया है। वहीं बांदीकुई में धीमी गति से निर्माण हो रहा है।