Dausa Road Accident: हाईवे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, केबिन में फंसा ड्राइवर

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी होटलों के सामने चालक अपने ट्रकों को हाईवे किनारे ही खड़े कर देते हैं। इसके चलते इनसे आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई । ग्रामीणों ने बताया कि होटल संचालक पार्किंग के लिए जगह बनाकर वाहनों को खड़ा करवाने की जिम्मेदारी ले तो ऐसे हादसे नहीं हो।