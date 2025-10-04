Patrika LogoSwitch to English

Dausa Road Accident: हाईवे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, केबिन में फंसा ड्राइवर

राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांदोली गांव के पास सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रैफर कर दिया गया।

दौसा

Anil Prajapat

Oct 04, 2025

Dausa-Road-Accident-2

कार की केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालने की कोशिश करते ग्रामीण। फोटो: पत्रिका

दौसा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांदोली गांव के पास सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रैफर कर दिया गया। कार सवार दौसा से सिकंदरा की ओर जा रहे थे। तभी कांदोली गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े ट्रक के पीछे से कार घुस गई।

इसके चलते कार सवार रविकुमार मीणा पुत्र हरिमोहन निवासी ठिकरिया मानपुर व अजीत मीणा कंचनपुरा बैजूपाडा की मौत हो गई। जबकि रविकुमार पुत्र रामकेश मीणा निवासी गनीपुर सिकराय, अजीत पुत्र कैलाश मीणा नांदरी व धर्मराज पुत्र बिरजूराम मीणा कंचनपुरा बैजूपाडा को गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया है।

केबिन में बुरी तरह फंसा कार चालक

टक्कर इतनी भयंकर थी कि चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया। जिसको पुलिस व ग्रामीणों की सहायता से कार की चद्दर को काटकर बाहर निकाला गया।

सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी हेमंत कलाल ने दौसा अस्पताल पहुंचकर घटनाक्रम की ली जानकारी। इस दौरान सीओ रवि प्रकाश व एसएचओ हनुमानसहाय भी मौजूद रहे। मामले की जांच सदर थाना पुलिस कर रही है।

हाईवे किनारे खड़े ट्रक से पहले भी हो चुके हादसे

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी होटलों के सामने चालक अपने ट्रकों को हाईवे किनारे ही खड़े कर देते हैं। इसके चलते इनसे आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई । ग्रामीणों ने बताया कि होटल संचालक पार्किंग के लिए जगह बनाकर वाहनों को खड़ा करवाने की जिम्मेदारी ले तो ऐसे हादसे नहीं हो।

04 Oct 2025 12:39 pm

04 Oct 2025 12:38 pm

