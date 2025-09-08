Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे फिर हादसा, रेलिंग में घुसी बेकाबू पिकअप; चालक की दर्दनाक मौत

लालसोट। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक फिर बड़ा हादसा हो गया। रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के बीडोली गांव के पास एक्सप्रेस-वे पर चालक को नींद की झपकी आने के बाद पिकअप अनियंत्रित हो गई एवं डिवाइडर पर लगी लोहे की रेलिंग से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण रही कि लोहे की

दौसा

Anil Prajapat

Sep 08, 2025

Delhi-Mumbai-Expressway-accident
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त पिकअप। फोटो: पत्रिका

लालसोट। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक फिर बड़ा हादसा हो गया। रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के बीडोली गांव के पास एक्सप्रेस-वे पर चालक को नींद की झपकी आने के बाद पिकअप अनियंत्रित हो गई एवं डिवाइडर पर लगी लोहे की रेलिंग से जा भिड़ी।

टक्कर इतनी भीषण रही कि लोहे की रेलिंग पिकअप के इंजन से आर-पार हो कर केबिन में मौजूद चालक के शरीर में भी जा घुसी, जिससे चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।रामगढ पचवारा थानाधिकारी मदनलाल ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में पिलर संख्या 215 के पास दिल्ली से सवाई माधोपुर जा रही बोलेरो पिकअप डिवाइडर से टकरा गई।

Delhi-Mumbai-Expressway-accident-1

नींद की झपकी आने से हुआ हादसा

ड्राइवर को नींद आने के कारण पिकअप डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डिवाइडर की रेलिंग पिकअप में घुसकर ड्राइवर के चालक के शरीर में भी घुस गई, जिससे चालक दिल्ली के बदरपुर निवासी सोनू शर्मा (51) की मौत हो गई।

ट्रक की मदद से पिकअप को पीछे खींचा

थानाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पिकअप रेलिंग में फंसी होने के कारण एक ट्रक की मदद से रस्सी बांधकर वाहन को पीछे खींचा गया। इसके बाद चालक के शव को बाहर निकाल रामगढ़ पचवारा उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उन्होंने बताया कि घटना के बारे में बारे में सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी रामगढ पचवारा पहुंच गए। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

08 Sept 2025 01:57 pm

