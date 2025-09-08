Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे फिर हादसा, रेलिंग में घुसी बेकाबू पिकअप; चालक की दर्दनाक मौत

थानाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पिकअप रेलिंग में फंसी होने के कारण एक ट्रक की मदद से रस्सी बांधकर वाहन को पीछे खींचा गया। इसके बाद चालक के शव को बाहर निकाल रामगढ़ पचवारा उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उन्होंने बताया कि घटना के बारे में बारे में सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी रामगढ पचवारा पहुंच गए। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।