Lpg Gas Crisis: गांवों में दो माह से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाई ठप, उपभोक्ता परेशान

सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग के लोगों को हो रही है। कई लोगों को पूरा दिन लगाकर एजेंसी तक जाना पड़ता है, जिससे उनकी मजदूरी भी छूट रही है। ग्रामीण रमेश, मनराज और सुरेश मीना ने बताया कि बार-बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। यदि जल्द सप्लाई शुरू नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने गैस एजेंसी और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गांवों में वितरण वाहन भेजकर नियमित गैस आपूर्ति बहाल की जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।