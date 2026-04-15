15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Lpg Gas Crisis: गांवों में दो माह से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाई ठप, उपभोक्ता परेशान

Lpg Gas Crisis: राजस्थान के दौसा​ जिले के कई गांवों में गैस एजेंसी द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की घर-घर आपूर्ति पिछले दो माह से बंद पड़ी है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Santosh Trivedi

Apr 15, 2026

lpg gas

Photo- Patrika

Lpg Gas Crisis: राजस्थान के दौसा​ जिले की बहरावंडा तहसील सहित आस-पास के कालाखो, अम्बाड़ी, गढ़ोरा सहित आधा दर्जन गांवों में टोरडा स्थित गैस एजेंसी द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की घर-घर आपूर्ति पिछले दो माह से बंद पड़ी है। एजेंसी संचालक की मनमानी के चलते उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कई बार घंटों इंतजार के बाद लौटाया जा रहा

गैस वितरण वाहन गांवों में नहीं पहुंचने से ग्रामीणों को मजबूरन करीब 20 किलोमीटर दूर टोरडा स्थित एजेंसी तक जाना पड़ रहा है। वहां भी कई बार घंटों इंतजार के बाद सिलेंडर नहीं है कहकर लौटा दिया जाता है।

गांव-गांव जाकर गैस सिलेंडर वितरित नहीं हो रहे

ग्रामीणों का कहना है कि पहले एजेंसी का वाहन नियमित रूप से गांव-गांव जाकर गैस सिलेंडर वितरित करता था, लेकिन पिछले करीब 45 दिनों से सप्लाई पूरी तरह ठप है, जिससे घरों की रसोई व्यवस्था प्रभावित हो गई है।

बार-बार शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान

सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग के लोगों को हो रही है। कई लोगों को पूरा दिन लगाकर एजेंसी तक जाना पड़ता है, जिससे उनकी मजदूरी भी छूट रही है। ग्रामीण रमेश, मनराज और सुरेश मीना ने बताया कि बार-बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। यदि जल्द सप्लाई शुरू नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने गैस एजेंसी और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गांवों में वितरण वाहन भेजकर नियमित गैस आपूर्ति बहाल की जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।

क्या कहना है सरकार का

दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारु बनी हुई है तथा गैर घरेलू क्षेत्रों में भी मांग के अनुरूप आपूर्ति लगातार बढ़ रही है। तेल एवं गैस कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में गैस सिलेंडर की औसत डिलीवरी अवधि 4.5 दिन के भीतर सुनिश्चित की जा रही है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना ई-केवाईसी के किसी भी उपभोक्ता को एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिल सके। साथ ही समीक्षा बैठक में गोदारा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवगठित नगरपालिकाओं को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाए, क्योंकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर बुकिंग अवधि के बीच अंतराल होता है।

ये भी पढ़ें

Jaipur LPG Crisis: 25 दिन के बुकिंग नियम ने बढ़ाई मुश्किल, 15 से 20 दिन में खत्म हो रहा सिलेंडर, गृहिणियों ने निकाला नया रास्ता
जयपुर
Jaipur LPG Crisis 25 Day Booking Rule Causes Trouble as Cylinders Run Out in 15-20 Days Homemakers Find New Ways

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Apr 2026 12:32 pm

Published on:

15 Apr 2026 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Lpg Gas Crisis: गांवों में दो माह से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाई ठप, उपभोक्ता परेशान

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार की आई प्रतिक्रिया, कहा- आपके नेतृत्व में बिहार विकास करेगा

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: टीचर खुद बैसाखी के सहारे, विभाग ने 150KM दूर कर दिया ट्रांसफर; निर्णय से परिवार भी टेंशन में

Third-Grade Teacher Rambhajan Meena
दौसा

मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर: आरती करने जा रही महिला से झपट्टा मार ले गए सोने के टॉप्स, लहूलुहान हालत में फूट-फूटकर रोई

Dausa Mehandipur Balaji Mandir Woman robbed of gold earrings on way to aarti left bleeding breaks down
दौसा

राजस्थान का यह मेगा हाईवे फोरलेन बने तो गांव-कस्बों के हजारों लोगों को मिले फायदा

दौसा

नशे में बना ‘हैवान’: शराबी ने सोते हुए बीवी-बच्चों के बीच अपने ही घर को फूंका, ग्रामीणों ने बचाई जान

एआई से बनाई गई तस्वीर
दौसा

Rajasthan: मेहंदीपुर बालाजी में हादसे के बाद हिंसक झड़प, महिला श्रद्धालुओं के साथ बेरहमी से मारपीट; तनाव का माहौल

Mehandipur Balaji
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.