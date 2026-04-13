नशे में बना ‘हैवान’: शराबी ने सोते हुए बीवी-बच्चों के बीच अपने ही घर को फूंका, ग्रामीणों ने बचाई जान

आरोपी युवक की पहचान हिगवा गांव निवासी मुकेश बैरवा के रूप में हुई है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, मुकेश लंबे समय से शराब का आदी है और अक्सर नशे में धुत्त होकर परिवार के साथ मारपीट और अजीबो-गरीब हरकतें करता रहता है। वारदात वाली रात भी वह अत्यधिक नशे में था और इसी सुध-बुध खोई हालत में उसने अपने ही आशियाने को आग लगा दी। इस भीषण अग्निकांड में घर में रखा बिस्तर, कपड़े, अनाज और अन्य कीमती सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया है। ग्रामीणों ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि एक व्यक्ति की नशे की लत ने आज पूरे परिवार को खुले आसमान के नीचे सड़क पर ला खड़ा किया है।