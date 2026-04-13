नशे में बना ‘हैवान’: शराबी ने सोते हुए बीवी-बच्चों के बीच अपने ही घर को फूंका, ग्रामीणों ने बचाई जान

एआई से बनाई गई तस्वीर
दौसा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब की लत ने एक व्यक्ति को इस कदर 'हैवान' बना दिया कि उसने अपने ही हंसते-खेलते परिवार की जान जोखिम में डाल दी। मानपुर थाना क्षेत्र के हिगवा गांव में एक युवक ने नशे की हालत में अपने ही घर में छप्पर को आग के हवाले कर दिया। सबसे ज्यादा हैरान और विचलित कर देने वाली बात यह है कि जिस वक्त आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, उस समय घर के अंदर उसकी निर्दोष पत्नी और मासूम बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे।
घटना रात के अंधेरे की है, जब पूरा गांव सोया हुआ था। अचानक मुकेश बैरवा नामक युवक के छप्परपोश घर से आग की गगनचुंबी लपटें उठती देख पड़ोसियों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आग तेजी से फ़ैल रही थी और घर के अंदर से चीख-पुकार मचने लगी। खतरे को भांपते हुए ग्रामीण तुरंत बड़ी संख्या में मौके पर दौड़े। अपनी जान की परवाह न करते हुए, ग्रामीणों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और धधकती लपटों के बीच घर में घुसकर सो रही पत्नी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ग्रामीणों की नजर घर के अंदर रखे घरेलू गैस सिलेंडर पर पड़ी, जो आग की चपेट में आने ही वाला था। ग्रामीणों ने त्वरित निर्णय लिया और जान हथेली पर रखकर सिलेंडर को घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। अगर चंद मिनटों की भी देरी होती तो सिलेंडर फट सकता था, जिससे न केवल उस घर में मौजूद लोगों की जान जाती, बल्कि आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुँचता और कई अन्य जानें खतरे में पड़ सकती थीं।
आरोपी युवक की पहचान हिगवा गांव निवासी मुकेश बैरवा के रूप में हुई है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, मुकेश लंबे समय से शराब का आदी है और अक्सर नशे में धुत्त होकर परिवार के साथ मारपीट और अजीबो-गरीब हरकतें करता रहता है। वारदात वाली रात भी वह अत्यधिक नशे में था और इसी सुध-बुध खोई हालत में उसने अपने ही आशियाने को आग लगा दी। इस भीषण अग्निकांड में घर में रखा बिस्तर, कपड़े, अनाज और अन्य कीमती सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया है। ग्रामीणों ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि एक व्यक्ति की नशे की लत ने आज पूरे परिवार को खुले आसमान के नीचे सड़क पर ला खड़ा किया है।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग