दौसा: जुगाड़ ने किशोरी को कुचला, तोड़ा दम, परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदली

घाटी में पीछे से आ रहे एक बेकाबू जुगाड़ ने रोड़ के किनारे चल रही महिलाओं व बालिका को टक्कर मारते हुए कुचल दिया, जिसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां संजू ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि लच्छी देवी एवं मन्नादेवी को गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया।