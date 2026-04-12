Manoharpur-Dausa Highway: NHAI ने दिया झटका, मनोहरपुर-दौसा फोरलेन हाईवे का टेंडर निरस्त, ग्रामीणों में आक्रोश

गठवाड़ी पंचायत प्रशासक बाबूलाल मीणा, धौला पंचायत प्रशासक प्रकाश गोडल्या, बोबाड़ी पंचायत प्रशासक दीपिका चौधरी और केलाकाबास पंचायत प्रशासक ममता महफर मीणा ने बताया कि डीपीआर तैयार होने के बाद जब टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब लोगों में काफी उम्मीद जगी थी। ग्रामीणों ने कहा कि वर्तमान में दो लेन के इस हाईवे पर डिवाइडर नहीं होने और तेज गति से ओवरटेकिंग के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने जनभावनाओं को देखते हुए हाईवे को शीघ्र फोरलेन में परिवर्तित करने की मांग की है।