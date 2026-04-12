Rajasthan Politics : भरी सभा में सीएम भजनलाल को साष्टांग प्रणाम, बोले- ‘मुख्यमंत्री मेरे लिए भगवान’, चर्चा में MLA भागचंद का अजब-गजब अंदाज़  

अपने भाषण के दौरान विधायक टांकड़ा ने क्षेत्र की पुरानी पानी की समस्या पर पूर्ववर्ती नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक रोचक किस्सा साझा करते हुए कहा, "यहाँ पानी का वादा कर लोग चुनाव जीतते रहे। एक नेता की पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पानी नहीं आया तो वे तलाक दे देंगी। लेकिन हकीकत देखिए, ना पानी आया और ना ही तलाक हुआ।" उन्होंने दावा किया कि पहले जहाँ पंद्रह दिन में पानी नसीब होता था, भजनलाल सरकार के प्रयासों से अब तीन दिन में आपूर्ति होने लगी है।