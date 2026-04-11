Rajasthan News : सीएम भजनलाल ने ‘लॉ एंड ऑर्डर’ मीटिंग में दिखाई सख्ती, आला पुलिस अफसरों को दे डाले ये 10 बड़े ‘फरमान’

राजस्थान में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस का व्यवहार आमजन के प्रति 'सॉफ्ट' और अपराधियों के प्रति 'हार्ड' होना चाहिए।



बैठक में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित प्रदेशभर के आईजी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे।