Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan: ट्रेनी SI का दूसरे दिन भी नहीं उठाया शव, परिजनों ने माना 5 करोड़ का मुआवजा

SI Rajendra Saini Death Case: पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा-2021 में चयनित राजेंद्र सैनी का शव​ दो दिन से सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 17, 2025

SI-Rajendra-Saini-death-case-1
धरना देते लोग व इनसेट में मृतक राजेंद्र। फोटो: पत्रिका

दौसा। पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा-2021 में चयनित राजेंद्र सैनी का शव​ दो दिन से सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। लेकिन, परिजनों ने अब तक शव नहीं उठाया है। संविदा पर नौकरी और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि पर सहमति के बाद भी परिजन 5 करोड़ के मुआवजे की मांग पर अड़े हुए है। ऐसे में लगातार दूसरे दिन भी परिजनों का धरना जारी है।

बता दें कि दौसा शहर के जड़ाव फाटक के समीप सोमवार रात मालगाड़ी की चपेट में आने से पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा-2021 में चयनित राजेंद्र सैनी (30) निवासी वल्लभगढ़ भरतपुर की मौत हो गई थी। मंगलवार को जिला अस्पताल में परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं हुए। बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन व सैनी समाज के लोग जुट गए तथा सरकार के रवैये के कारण ट्रेनी एसआई के अवसाद में होने का आरोप लगाया। अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया, जो बुधवार को दोपहर बाद भी जारी है।

ये भी पढ़ें

Dausa: ‘आगे पढ़ाई करूं…कुछ समझ नहीं आ रहा’ ट्रेनी SI की मौत के बाद वायरल हुई व्हाट्सप्प चैट, बीमार पिता का रो-रोकर बुरा हाल
दौसा
image

देर रात तक पुलिस, प्रशासन व जीआरपी के अधिकारी समझाइश करने में जुटे रहे। इस दौरान संविदा पर नौकरी और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि पर सहमति बनी। लेकिन, परिजन 5 करोड़ मुआवजे सहित छह सूत्री मांगों पर अड़े हुए है।

विलाप कर रहे मृतक के पिता को पानी पिलाते दौसा सीओ।

परिजनों और धरने पर बैठे लेागों को कहना है कि जब तक सभी मांगें पूरी नही होगी, त​ब तक शव नहीं लेंगे। अस्पताल में दौसा सांसद मुरारीलाल मीना, विधायक दीनदयाल बैरवा, फुले ब्रिग्रेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी सहित कई नेता व सैनी समाज के लोग पहुंचे तथा भर्ती मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

विधायक दीनदयाल बैरवा से बात करते पुलिस अधिकारी।

मांगा 5 करोड़ का मुआवजा

परिजनों व ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर सरकार से मृतक उपनिरीक्षक के परिवार को समान पे ग्रेड पर अनुकंपा नियुक्ति देने, मानसिक प्रताड़ना के चलते हत्या होने को लेकर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, परिवार को 5 करोड़ का आर्थिक मुआवजा, पांच बीघा खेती की जमीन, राजकीय समान के साथ अंत्येष्टि आदि मांग की।

सिस्टम ने हत्या की- डोटासरा

सब-इंस्पेक्टर परीक्षा- 2021 में चयनित ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत होने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद घटना है। सरकार की अनिर्णय स्थिति से बने सिस्टम ने हत्या की है, अगर सरकार उचित निर्णय लेती तो वह थानेदार जिंदा होता।

परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर, होशियार था राजेन्द्र

फुले ब्रिग्रेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी ने बताया कि मृतक एसआइ के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। गांव में कच्चा मकान है। 6 भाई और 2 बहन हैं, राजेन्द्र चौथे नंबर का था। उन्होंने बताया कि परिवार में राजेन्द्र पढ़ाई में होशियार था। अन्य कई परीक्षाओं में पास हुआ, लेकिन उसने एसआइ की नौकरी चुनी। अब भर्ती को लेकर चल रहे विवाद से अवसाद में था। परिवार उसकी तनवाह पर निर्भर था। दौसा भी वह छोटे भाई को पैसे देने आया था। मृतक एसआई के रिश्तेदार ने बताया कि जिस दिन से परीक्षा रद्द हुई थी, वह डिप्रेशन में था। उसने कहा था कि अब या तो परीक्षा रहेगी या फिर मैं।

ये भी पढ़ें

दौसा में मालगाड़ी की चपेट में आने से सब इंस्पेक्टर की मौत, हादसा या आत्महत्या, जांच का विषय
दौसा
Dausa Tragic Accident sub inspector dies after being hit by goods train accident or suicide subject of investigation

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: ट्रेनी SI का दूसरे दिन भी नहीं उठाया शव, परिजनों ने माना 5 करोड़ का मुआवजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.