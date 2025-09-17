Rajasthan: ट्रेनी SI का दूसरे दिन भी नहीं उठाया शव, परिजनों ने माना 5 करोड़ का मुआवजा

फुले ब्रिग्रेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी ने बताया कि मृतक एसआइ के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। गांव में कच्चा मकान है। 6 भाई और 2 बहन हैं, राजेन्द्र चौथे नंबर का था। उन्होंने बताया कि परिवार में राजेन्द्र पढ़ाई में होशियार था। अन्य कई परीक्षाओं में पास हुआ, लेकिन उसने एसआइ की नौकरी चुनी। अब भर्ती को लेकर चल रहे विवाद से अवसाद में था। परिवार उसकी तनवाह पर निर्भर था। दौसा भी वह छोटे भाई को पैसे देने आया था। मृतक एसआई के रिश्तेदार ने बताया कि जिस दिन से परीक्षा रद्द हुई थी, वह डिप्रेशन में था। उसने कहा था कि अब या तो परीक्षा रहेगी या फिर मैं।