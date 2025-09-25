राजस्थान: जमीनी विवाद में फायरिंग, गोली लगने से महिला की मौत, हाईवे पर लगाया जाम

दौसा। बसवा थाना क्षेत्र के बागडी बास में गुरुवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान फायरिंग में महिला कैलाशी सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला बदाम सैनी गंभीर घायल हो गई। इसके अलावा गोपाललाल सैनी, मनोहर भी मांगीलाल घायल हो गए।
खेत में तारबंदी को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार शाम को एक पक्ष की ओर से खेत की तारबंदी को काट दिया गया था। जिस पर गुरुवार सुबह दूसरा पक्ष दोबारा तारबंदी करने गया था। आरोप है कि इस दौरान पहले लाठी-डंडों से हमला किया और फिर आरोपी राजेन्द्र ने फायरिंग कर दी। महिला कैलाशी के सीने पर गोली लगने से मौत हो गई। अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाने लगी तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। परिजन महिला के शव को लेकर अस्पताल से रवाना हो गए।
बागडी बास में गुरुवार सुबह महिला की मौत पर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। लोगों ने महिला का शव सुबह 8 बजे बसवा पुलिस थाने के आगे रखकर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने और उचित कार्रवाई की बात कहकर मामला शांत कराया। पुलिस ने आरोपी राजेन्द्र सैनी को अलवर जिले के बड़ौदा मेव से रोडवेज बस से भागते हुए का पीछा करके दबोच लिया।