राजस्थान: जमीनी विवाद में फायरिंग, गोली लगने से महिला की मौत, हाईवे पर लगाया जाम

खेत में तारबंदी को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार शाम को एक पक्ष की ओर से खेत की तारबंदी को काट दिया गया था। जिस पर गुरुवार सुबह दूसरा पक्ष दोबारा तारबंदी करने गया था। आरोप है कि इस दौरान पहले लाठी-डंडों से हमला किया और फिर आरोपी राजेन्द्र ने फायरिंग कर दी। महिला कैलाशी के सीने पर गोली लगने से मौत हो गई। अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाने लगी तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। परिजन महिला के शव को लेकर अस्पताल से रवाना हो गए।