Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान: जमीनी विवाद में फायरिंग, गोली लगने से महिला की मौत, हाईवे पर लगाया जाम

बसवा थाना क्षेत्र के बागडी बास में गुरुवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान फायरिंग में महिला कैलाशी सैनी की मौके पर ही मौत हो गई।

दौसा

kamlesh sharma

Sep 25, 2025

फोटो पत्रिका

दौसा। बसवा थाना क्षेत्र के बागडी बास में गुरुवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान फायरिंग में महिला कैलाशी सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला बदाम सैनी गंभीर घायल हो गई। इसके अलावा गोपाललाल सैनी, मनोहर भी मांगीलाल घायल हो गए।

खेत में तारबंदी को लेकर हुआ विवाद

खेत में तारबंदी को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार शाम को एक पक्ष की ओर से खेत की तारबंदी को काट दिया गया था। जिस पर गुरुवार सुबह दूसरा पक्ष दोबारा तारबंदी करने गया था। आरोप है कि इस दौरान पहले लाठी-डंडों से हमला किया और फिर आरोपी राजेन्द्र ने फायरिंग कर दी। महिला कैलाशी के सीने पर गोली लगने से मौत हो गई। अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाने लगी तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। परिजन महिला के शव को लेकर अस्पताल से रवाना हो गए।

थाने के आगे शव रखकर प्रदर्शन, मेगा हाइवे पर लगाया जाम

बागडी बास में गुरुवार सुबह महिला की मौत पर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। लोगों ने महिला का शव सुबह 8 बजे बसवा पुलिस थाने के आगे रखकर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने और उचित कार्रवाई की बात कहकर मामला शांत कराया। पुलिस ने आरोपी राजेन्द्र सैनी को अलवर जिले के बड़ौदा मेव से रोडवेज बस से भागते हुए का पीछा करके दबोच लिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 07:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान: जमीनी विवाद में फायरिंग, गोली लगने से महिला की मौत, हाईवे पर लगाया जाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.