कृष्ण जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी दर्शन के लिए आ रहे भक्तों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई बांदीकुई-जयपुर स्पेशल ट्रेन

Bandikui-Jaipur Special Train: भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर इस बार रेलवे ने श्रद्धालुओं को खास सौगात दी है। कृष्ण जन्माष्टमी पर रेलवे ने बांदीकुई से जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई है। जिससे गोविंददेवजी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की राह आसान होगी।
दरअसल, जन्माष्टमी पर बढ़ती भीड़ और यात्रियों की संख्या को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बांदीकुई–जयपुर–बांदीकुई स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। ऐसे में जयपुर आने वाले श्रद्धालुओं को गोविंददेवजी के दर्शन का फायदा मिलेगा।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के मुताबिक जन्माष्टमी पर अतिरिक्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 09701/ 09702, बांदीकुई-जयपुर-बांदीकुई स्पेशल रेलसेवा शुरू की है। यह ट्रेन 15-16 अगस्त को बांदीकुई और 16-17 अगस्त को जयपुर से रवाना होगी।
गाड़ी संख्या 09701 बांदीकुई-जयपुर स्पेशल ट्रेन 15 व 16 अगस्त को बांदीकुई से रात्रि 21.35 बजे रवाना होकर रात्रि 01.20 बजे जयपुर पहुंचेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 09702 जयपुर-बांदीकुई स्पेशल ट्रेन 16 व 17 अगस्त को जयपुर से रात 2.55 बजे रवाना होकर सुबह 5.15 बजे बांदीकुई पहुंचेगी। रास्ते में दौसा, खातीपुरा, गैटोर जगतपुरा व गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा।