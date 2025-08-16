Patrika LogoSwitch to English

कृष्ण जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी दर्शन के लिए आ रहे भक्तों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई बांदीकुई-जयपुर स्पेशल ट्रेन

Special train on Sri Krishna Janmashtami: भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर इस बार रेलवे ने श्रद्धालुओं को खास सौगात दी है। कृष्ण जन्माष्टमी पर रेलवे ने बांदीकुई से जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई है।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 16, 2025

train
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर स्पेशल ट्रेन। फोटो: पत्रिका

Bandikui-Jaipur Special Train: भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर इस बार रेलवे ने श्रद्धालुओं को खास सौगात दी है। कृष्ण जन्माष्टमी पर रेलवे ने बांदीकुई से जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई है। जिससे गोविंददेवजी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की राह आसान होगी।

दरअसल, जन्माष्टमी पर बढ़ती भीड़ और यात्रियों की संख्या को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बांदीकुई–जयपुर–बांदीकुई स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। ऐसे में जयपुर आने वाले श्रद्धालुओं को गोविंददेवजी के दर्शन का फायदा मिलेगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के मुताबिक जन्माष्टमी पर अतिरिक्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 09701/ 09702, बांदीकुई-जयपुर-बांदीकुई स्पेशल रेलसेवा शुरू की है। यह ट्रेन 15-16 अगस्त को बांदीकुई और 16-17 अगस्त को जयपुर से रवाना होगी।

ट्रेन का शेड्यूल, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

गाड़ी संख्या 09701 बांदीकुई-जयपुर स्पेशल ट्रेन 15 व 16 अगस्त को बांदीकुई से रात्रि 21.35 बजे रवाना होकर रात्रि 01.20 बजे जयपुर पहुंचेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 09702 जयपुर-बांदीकुई स्पेशल ट्रेन 16 व 17 अगस्त को जयपुर से रात 2.55 बजे रवाना होकर सुबह 5.15 बजे बांदीकुई पहुंचेगी। रास्ते में दौसा, खातीपुरा, गैटोर जगतपुरा व गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा।

16 Aug 2025 11:41 pm

