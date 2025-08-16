कृष्ण जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी दर्शन के लिए आ रहे भक्तों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई बांदीकुई-जयपुर स्पेशल ट्रेन

गाड़ी संख्या 09701 बांदीकुई-जयपुर स्पेशल ट्रेन 15 व 16 अगस्त को बांदीकुई से रात्रि 21.35 बजे रवाना होकर रात्रि 01.20 बजे जयपुर पहुंचेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 09702 जयपुर-बांदीकुई स्पेशल ट्रेन 16 व 17 अगस्त को जयपुर से रात 2.55 बजे रवाना होकर सुबह 5.15 बजे बांदीकुई पहुंचेगी। रास्ते में दौसा, खातीपुरा, गैटोर जगतपुरा व गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा।