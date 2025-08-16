Rajasthan Rain Alert: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 जिलों में आज येलो अलर्ट, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में एक सप्ताह के इंतजार के बाद बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। नया वेदर सिस्टम होने से प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी प्रदेश के 24 जिलों में कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो बारिश का यह दौर अगले चार दिन तक जारी रहने की संभावना है।