Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain Alert: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 जिलों में आज येलो अलर्ट, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Heavy Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं, 5 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 16, 2025

Rajasthan-Weather-Today-1-1
राजस्थान में बारिश। फोटो: पत्रिका

Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में एक सप्ताह के इंतजार के बाद बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। नया वेदर सिस्टम होने से प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी प्रदेश के 24 जिलों में कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो बारिश का यह दौर अगले चार दिन तक जारी रहने की संभावना है।

प्रदेश के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, भरतपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई। दोनों ही जगह दिनभर बारिश का दौर जारी रहा। जिसके चलते गर्मी से काफी राहत मिली। वहीं, जगह-जगह बारिश का पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में जमकर बरसेगा मानसून! ट्रफ लाइन ने बदली दिशा, इन जिलों में भारी बारिश की आशंका
जयपुर
heavy rain in rajasthan

आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर की मानें तो उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, राजधानी जयपुर सहित अलवर, नागौर, बाड़मेर, झुंझुनूं, सीकर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चूरू, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जालोर, पाली और जोधपुर में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है।

राजस्थान में यहां से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन

मौसम केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से चल रही पूर्वी हवाओं और मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्मल पॉजिशन पर शिफ्ट होने से राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन नॉर्थ से शिफ्ट हो गई और अब बीकानेर, कोटा, दमोह, बिलासपुर से होकर गुजर रही है। इस कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने प्रबल संभावना है।

ये भी पढ़ें

नेशनल हाईवे पर सस्ता सफर, जयपुर से दिल्ली का टोल अब मात्र 45 रुपए; ऐसे समझें फायदे का गणित
जयपुर
Jaipur-Delhi-National-Highway

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2025 07:28 am

Published on:

16 Aug 2025 07:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain Alert: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 जिलों में आज येलो अलर्ट, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.