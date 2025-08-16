Rajasthan Rain Alert: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 जिलों में आज येलो अलर्ट, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में एक सप्ताह के इंतजार के बाद बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। नया वेदर सिस्टम होने से प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी प्रदेश के 24 जिलों में कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो बारिश का यह दौर अगले चार दिन तक जारी रहने की संभावना है।
प्रदेश के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, भरतपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई। दोनों ही जगह दिनभर बारिश का दौर जारी रहा। जिसके चलते गर्मी से काफी राहत मिली। वहीं, जगह-जगह बारिश का पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर की मानें तो उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, राजधानी जयपुर सहित अलवर, नागौर, बाड़मेर, झुंझुनूं, सीकर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चूरू, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जालोर, पाली और जोधपुर में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है।
मौसम केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से चल रही पूर्वी हवाओं और मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्मल पॉजिशन पर शिफ्ट होने से राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन नॉर्थ से शिफ्ट हो गई और अब बीकानेर, कोटा, दमोह, बिलासपुर से होकर गुजर रही है। इस कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने प्रबल संभावना है।