Rajasthan: गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार को दिया 30 दिन का अल्टीमेटम, कहा-अब निर्णायक आंदोलन होगा

समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैंसला ने कहा कि समाज की सात प्रमुख मांगें वर्षों से लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। यदि 30 दिनों में समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन निर्णायक रूप लेगा। देवनारायण योजना की मॉनिटरिंग, शहीद रूपनारायण के परिजन को नौकरी व अन्य लंबित मामलों पर समिति की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। यदि नवम्बर में सरकार को रिपोर्ट नहीं दी गई तो समाज बड़े स्तर पर आंदोलन की शुरुआत करेगा।