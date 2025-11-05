Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझुनूं में SUV ने युवती को मारी जोरदार टक्कर, 10 फीट उछलकर बाइक से जा टकराई, सामने आया Video

सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के जाखोद गांव में बुधवार को एक तेज रफ्तार एसयूवी ने 20 वर्षीय युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती करीब 10 फीट दूर उछलकर बाइक से जा टकराई और गंभीर रूप से घायल हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Nov 05, 2025

Play video

फोटो -वीडियो का स्क्रीनशॉट

झुंझुनूं। सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के जाखोद गांव में बुधवार को एक तेज रफ्तार एसयूवी ने 20 वर्षीय युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती करीब 10 फीट दूर उछलकर बाइक से जा टकराई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका झुंझुनूं के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एसयूवी चालक मौके से फरार हो गया, हालांकि पुलिस ने एसयूवी जब्त कर ली है।

जानकारी के अनुसार, अनुष्का पुत्री दानमल कुमावत बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी चचेरी बहन सुनीता के साथ गांव में कपड़े की दुकान पर खरीदारी के लिए गई थी। जैसे ही वह दुकान की सीढ़ियों से नीचे उतरी, तभी बिना नंबर की तेज रफ्तार एसयूवी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनुष्का उछलकर एक बाइक से टकराई और बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस से युवती को सूरजगढ़ अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे झुंझुनूं रेफर कर दिया।

पुलिस पर भड़के ग्रामीण, लगाया जाम

घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, इससे एसयूवी चालक मौके से फरार हो गया और टोल पार कर चिड़ावा की ओर वह भाग निकला। लोगों ने चालक को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने की मांग की।

बाद में सुनील बिजारणियां, राजपाल, सुखबीर सिंह, सुमेर सिंह, राधेश्याम पीटीआई आदि धरना स्थल पर पहुंचे। चार घंटे की समझाइश के बाद धरना समाप्त कर यातायात बहाल किया गया। उधर, मौके पर पहुंचे थानेदार धर्मेन्द्र मीणा ने ग्रामीणों को बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत नाकाबंदी कर गाड़ी को पकड़ लिया गया। चालक भी जल्द पकड़ा जाएगा।

ये भी पढ़ें

सवाई माधोपुर : नशे में धुत युवकों को बस में बदसलूकी करना पड़ा भारी, महिलाओं ने की जमकर पिटाई
सवाई माधोपुर
Sawaimadhopur women

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 09:03 pm

Published on:

05 Nov 2025 08:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं में SUV ने युवती को मारी जोरदार टक्कर, 10 फीट उछलकर बाइक से जा टकराई, सामने आया Video

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा रोहन गुर्जर गिरफ्तार, डबल मर्डर का है आरोपी; जिंदा कारतूस भी मिले

Rohan Gurjar arrested
झुंझुनू

Jhunjhunu: प्रेमिका ने धोखा दिया तो मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, चिल्ला-चिल्लाकर सबको बता दी ये बात

झुंझुनू

Rajasthan: शादी के 8 महीने बाद युवक की मौत, फूट-फूटकर रोती रही पत्नी, भारतमाला एक्सप्रेस-वे हादसे में 3 घरों के बुझे चिराग

झुंझुनू

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, घूमने निकले 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, 2 घायल, गांव में मातम

road accident
झुंझुनू

क्रिकेट में हरमनप्रीत-दीप्ति बनने की राह पर राजस्थान की बेटियां, झुंझुनूं की ये खिलाड़ी मनवा रही हैं अपना लोहा

Jhunjhunu cricketers
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.