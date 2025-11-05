झुंझुनूं में SUV ने युवती को मारी जोरदार टक्कर, 10 फीट उछलकर बाइक से जा टकराई, सामने आया Video

जानकारी के अनुसार, अनुष्का पुत्री दानमल कुमावत बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी चचेरी बहन सुनीता के साथ गांव में कपड़े की दुकान पर खरीदारी के लिए गई थी। जैसे ही वह दुकान की सीढ़ियों से नीचे उतरी, तभी बिना नंबर की तेज रफ्तार एसयूवी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनुष्का उछलकर एक बाइक से टकराई और बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस से युवती को सूरजगढ़ अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे झुंझुनूं रेफर कर दिया।