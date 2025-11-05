झुंझुनूं में SUV ने युवती को मारी जोरदार टक्कर, 10 फीट उछलकर बाइक से जा टकराई, सामने आया Video

फोटो -वीडियो का स्क्रीनशॉट
झुंझुनूं। सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के जाखोद गांव में बुधवार को एक तेज रफ्तार एसयूवी ने 20 वर्षीय युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती करीब 10 फीट दूर उछलकर बाइक से जा टकराई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका झुंझुनूं के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एसयूवी चालक मौके से फरार हो गया, हालांकि पुलिस ने एसयूवी जब्त कर ली है।
जानकारी के अनुसार, अनुष्का पुत्री दानमल कुमावत बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी चचेरी बहन सुनीता के साथ गांव में कपड़े की दुकान पर खरीदारी के लिए गई थी। जैसे ही वह दुकान की सीढ़ियों से नीचे उतरी, तभी बिना नंबर की तेज रफ्तार एसयूवी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनुष्का उछलकर एक बाइक से टकराई और बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस से युवती को सूरजगढ़ अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे झुंझुनूं रेफर कर दिया।
घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, इससे एसयूवी चालक मौके से फरार हो गया और टोल पार कर चिड़ावा की ओर वह भाग निकला। लोगों ने चालक को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने की मांग की।
बाद में सुनील बिजारणियां, राजपाल, सुखबीर सिंह, सुमेर सिंह, राधेश्याम पीटीआई आदि धरना स्थल पर पहुंचे। चार घंटे की समझाइश के बाद धरना समाप्त कर यातायात बहाल किया गया। उधर, मौके पर पहुंचे थानेदार धर्मेन्द्र मीणा ने ग्रामीणों को बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत नाकाबंदी कर गाड़ी को पकड़ लिया गया। चालक भी जल्द पकड़ा जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग