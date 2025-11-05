Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर : नशे में धुत युवकों को बस में बदसलूकी करना पड़ा भारी, महिलाओं ने की जमकर पिटाई

सवाईमाधोपुर में लालसोट-कोटा मेगा हाईवे पर मंगलवार शाम शराब के नशे में धुत तीन युवकों को बस में सवार महिलाओं से अभद्रता करना भारी पड़ गया। यात्रियों और महिलाओं ने मिलकर तीनों की जमकर पिटाई कर दी।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Nov 05, 2025

Sawaimadhopur women

बदसलूकी करने वाले युवकों की पिटाई (फोटो-पत्रिका)

सवाईमाधोपुर। लालसोट-कोटा मेगा हाईवे पर मंगलवार शाम एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जब शराब के नशे में धुत तीन युवकों ने चलते रास्ते एक बस को रोककर उसमें सवार यात्रियों से झगड़ा शुरू कर दिया। नशे में चूर युवकों ने बस में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की, जिसका अंजाम उन्हें तुरंत भुगतना पड़ा। गुस्साई महिलाओं और यात्रियों ने मिलकर तीनों की सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दी।

जानकारी के मुताबिक, सवाई माधोपुर से लालसोट जा रही एक निजी बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिनमें 8 से 10 महिलाएं भी थीं। बस जब भारजा नदी गांव गेट के पास पहुंची, तभी एक लक्जरी कार में सवार तीन युवक रास्ता रोककर बस में चढ़ गए। उन्होंने ड्राइवर और यात्रियों से गाली-गलौज की और कुछ लोगों से जबरन पैसे मांगने लगे। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उनसे भी अभद्रता की।

मौके पर पहुंची पुलिस

महिलाओं और यात्रियों ने एकजुट होकर तीनों को पकड़ लिया और उनकी सड़क पर ही जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान राहगीर भी वहां जुट गए। सूचना पर मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनकी कार को मोटर व्हीकल एक्ट 185 के तहत जब्त कर लिया।

जमानत पर किया गया रिहा

भाड़ौती चौकी प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि तीनों युवकों को शराब के नशे में उत्पात मचाने और यात्रियों से बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। घटना का वीडियो भी कुछ ग्रामीणों ने मोबाइल में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

JCB Action: राजस्थान में यहां ढह गया जर्जर आंगनबाड़ी भवन, प्रशासन ने कराया जमींदोज
झालावाड़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 05:25 pm

Published on:

05 Nov 2025 05:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाईमाधोपुर : नशे में धुत युवकों को बस में बदसलूकी करना पड़ा भारी, महिलाओं ने की जमकर पिटाई

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गंगापुरसिटी में जन्म के कुछ घंटे बाद सड़क किनारे छोड़ी नवजात, इंसानियत हुई शर्मसार

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur : चंबल घड़ियाल अभयारण्य में एक बार फिर शुरू हुई बोटिंग, जानिए कैसे मिलेंगे टिकट

Rajasthan Sawai Madhopur Chambal Gharial Sanctuary resumed Boating find out how to get tickets
सवाई माधोपुर

Rajasthan Crime: दीवारें तोड़ीं, ताले काटे… अब सलाखों के पीछे मोग्या गैंग, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गिरफ्तार

Mogya gang in Rajasthan
सवाई माधोपुर

PM Kusum Yojana: राजस्थान में यहां लग रहे 3 सौर ऊर्जा प्लांट, किसानों को सस्ते दाम पर मिलेगी बिजली, घर के 2 लोगों को मिलेगी नौकरी

solar Plant
सवाई माधोपुर

VIDEO: बनास नदी के बीच फंसी 40 श्रद्धालुओं की बस, कोमल ने सुनाई दहशत के डेढ़ घंटे की कहानी, देखें वीडियो

सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.