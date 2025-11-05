सवाईमाधोपुर : नशे में धुत युवकों को बस में बदसलूकी करना पड़ा भारी, महिलाओं ने की जमकर पिटाई

बदसलूकी करने वाले युवकों की पिटाई (फोटो-पत्रिका)
सवाईमाधोपुर। लालसोट-कोटा मेगा हाईवे पर मंगलवार शाम एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जब शराब के नशे में धुत तीन युवकों ने चलते रास्ते एक बस को रोककर उसमें सवार यात्रियों से झगड़ा शुरू कर दिया। नशे में चूर युवकों ने बस में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की, जिसका अंजाम उन्हें तुरंत भुगतना पड़ा। गुस्साई महिलाओं और यात्रियों ने मिलकर तीनों की सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दी।
जानकारी के मुताबिक, सवाई माधोपुर से लालसोट जा रही एक निजी बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिनमें 8 से 10 महिलाएं भी थीं। बस जब भारजा नदी गांव गेट के पास पहुंची, तभी एक लक्जरी कार में सवार तीन युवक रास्ता रोककर बस में चढ़ गए। उन्होंने ड्राइवर और यात्रियों से गाली-गलौज की और कुछ लोगों से जबरन पैसे मांगने लगे। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उनसे भी अभद्रता की।
महिलाओं और यात्रियों ने एकजुट होकर तीनों को पकड़ लिया और उनकी सड़क पर ही जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान राहगीर भी वहां जुट गए। सूचना पर मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनकी कार को मोटर व्हीकल एक्ट 185 के तहत जब्त कर लिया।
भाड़ौती चौकी प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि तीनों युवकों को शराब के नशे में उत्पात मचाने और यात्रियों से बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। घटना का वीडियो भी कुछ ग्रामीणों ने मोबाइल में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बड़ी खबरेंView All
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग