सवाईमाधोपुर : नशे में धुत युवकों को बस में बदसलूकी करना पड़ा भारी, महिलाओं ने की जमकर पिटाई

जानकारी के मुताबिक, सवाई माधोपुर से लालसोट जा रही एक निजी बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिनमें 8 से 10 महिलाएं भी थीं। बस जब भारजा नदी गांव गेट के पास पहुंची, तभी एक लक्जरी कार में सवार तीन युवक रास्ता रोककर बस में चढ़ गए। उन्होंने ड्राइवर और यात्रियों से गाली-गलौज की और कुछ लोगों से जबरन पैसे मांगने लगे। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उनसे भी अभद्रता की।