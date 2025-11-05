JCB Action: राजस्थान में यहां ढह गया जर्जर आंगनबाड़ी भवन, प्रशासन ने कराया जमींदोज

यह आंगनबाड़ी केंद्र लगभग एक वर्ष से पास ही स्थित एक किराए के निजी मकान में संचालित किया जा रहा है। मोहल्लेवासियों ने बताया कि भवन लंबे समय से खराब हालत में था और कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता था। रात गिरी दीवार के पास आम रास्ता भी है। ढहते समय यदि कोई वहां से गुजर रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था।