झालावाड़

JCB Action: राजस्थान में यहां ढह गया जर्जर आंगनबाड़ी भवन, प्रशासन ने कराया जमींदोज

Rajasthan News: झालावाड़ के मनोहरथाना किला मोहल्ला में जर्जर आंगनबाड़ी भवन अचानक ढह गया। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से इसे जमींदोज किया।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Nov 05, 2025

फोटो: पत्रिका

Jhalawar Anganwadi Building Collapsed: झालावाड़ के मनोहरथाना किला मोहल्ला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 का भवन लगभग चार वर्षों से जर्जर हालत में था। देर रात अचानक भवन का हिस्सा ढह गया। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से भवन को जमींदोज कराया।

जर्जर स्थिति के कारण

यह आंगनबाड़ी केंद्र लगभग एक वर्ष से पास ही स्थित एक किराए के निजी मकान में संचालित किया जा रहा है। मोहल्लेवासियों ने बताया कि भवन लंबे समय से खराब हालत में था और कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता था। रात गिरी दीवार के पास आम रास्ता भी है। ढहते समय यदि कोई वहां से गुजर रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था।

विकास अधिकारी कैलाश मीणा ने बताया कि सीडीपीओ एवं विभागीय अधिकारियों को सूचना देकर जर्जर आंगनबाड़ी भवन को नगरपालिका के सहयोग से जेसीबी से ध्वस्त किया गया।

सभी ग्राम पंचायतों में होगी जनसुनवाई

राज्य सरकार के त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत आमजन की समस्याओं और परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए 6 नवंबर, गुरुवार को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।इन जनसुनवाईयों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे और मौके पर ही समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे।

पंचायत समिति खानपुर की ग्राम पंचायत तारज, झालरापाटन की ग्राम पंचायत टांडी सोहनपुरा और मनोहर थाना की ग्राम पंचायत बांसखेड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी रहेंगी। इनकी मॉनिटरिंग मुय सचिव कार्यालय से की जाएगी।

Updated on:

05 Nov 2025 04:52 pm

Published on:

05 Nov 2025 04:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / JCB Action: राजस्थान में यहां ढह गया जर्जर आंगनबाड़ी भवन, प्रशासन ने कराया जमींदोज

