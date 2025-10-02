Patrika LogoSwitch to English

IMD Rain Alert: 2 अक्टूबर को होगी झमाझम बारिश, अगले 120 मिनट के लिए मौसम विभाग का 8 जिलों में आया येलो अलर्ट

Meteorological Department Yellow Alert: जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, अजमेर, टोंक और नागौर जिले में मेघगर्जन के साथ झमाझम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।

दौसा

Akshita Deora

Oct 02, 2025

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर को 1 बजे अगले 120 मिनट के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आज 8 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, अजमेर, टोंक और नागौर जिला शामिल है। यहां मेघगर्जन के साथ झमाझम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी है। साथ ही 20-30 kmph की स्पीड से हवाएं भी चलेगी।

लगातार दूसरे दिन भी जिले के कई हिस्सों में बरसे मेघ


दौसा जिले में बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी कई जगह बारिश हुई। इससे पूर्व मंगलवार रात को भी जिलेभर में मेघ बरसे। बारिश के चलते खेतों में अब किसानों ने बुवाई की तैयारी कर ली है, लेकिन डीएपी की कमी आड़े आ रही है।

सहकारी समितियों से लेकर बाजारों में दुकानों तक किसान चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मनमाफिक डीएपी नहीं मिल रहा है। इसके चलते किसान परेशान हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार बुधवार शाम 5 बजे तक बीते 33 घंटों में दौसा तहसील क्षेत्र में 63, सैंथल सागर 50, सैंथल 38, कुण्डल 70, सिकराय 15, बांदीकुई 18, महुवा 12, बसवा 12 एमएम सहित अन्य जगह रिमझिम बारिश हुई। बारिश से सैंथल सागर बांध में पानी की आवक भी हुई तथा अब यह बांध 27.9 फीट तक भर गया। इसकी भराव क्षमता 29 फीट है।

2 घंटे झमाझम

कालाखोह , दुब्बी , कैलाई , पीलवा , रेटा सहित अन्य गांवों में तेज गर्जना के साथ करीब दो घंटे तक झमाझम बारिश का दौर चला। मौसम खुशनुमा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज़ बरसात होने से दुपहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी बहने लगा। किसानों ने बताया कि चना व सरसों की फसल बुवाई के लिए यह बरसात अमृत साबित होगी।

नांगल राजावतान उपखण्ड मुख्यालय सहित आसपास के गांवों में बुधवार दोपहर हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश से सरसों व चने की बुवाई में फायदा होने से किसानों के चेहरे खिले नजर आए। लगातार दूसरे दिन बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली।

Published on:

02 Oct 2025 01:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / IMD Rain Alert: 2 अक्टूबर को होगी झमाझम बारिश, अगले 120 मिनट के लिए मौसम विभाग का 8 जिलों में आया येलो अलर्ट

दौसा

राजस्थान न्यूज़

