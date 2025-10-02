IMD Rain Alert: 2 अक्टूबर को होगी झमाझम बारिश, अगले 120 मिनट के लिए मौसम विभाग का 8 जिलों में आया येलो अलर्ट

सहकारी समितियों से लेकर बाजारों में दुकानों तक किसान चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मनमाफिक डीएपी नहीं मिल रहा है। इसके चलते किसान परेशान हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार बुधवार शाम 5 बजे तक बीते 33 घंटों में दौसा तहसील क्षेत्र में 63, सैंथल सागर 50, सैंथल 38, कुण्डल 70, सिकराय 15, बांदीकुई 18, महुवा 12, बसवा 12 एमएम सहित अन्य जगह रिमझिम बारिश हुई। बारिश से सैंथल सागर बांध में पानी की आवक भी हुई तथा अब यह बांध 27.9 फीट तक भर गया। इसकी भराव क्षमता 29 फीट है।