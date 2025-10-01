Weather Update : राजस्थान के 10 जिलों में 3 घंटे में बारिश का अनुमान, 20-25 KMPH गति से चलेगी हवा, मौसम विभाग का ताजा अलर्ट

Weather Update : राजस्थान से मानसून विदा हो चुका है। पर मौसम में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। एक बार फिर राजस्थान में मौसम पलटेगा। मौसम विभाग का ताजा अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 10 जिलों में 3 घंटे में बारिश और 20-25 KMPH गति से हवा चलने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में जयपुर, टोंक, नागौर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर जिले और आस-पास क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली व कहीं कहीं पर तेज ​हवा चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20-25 KMPH रहने का अनुमान है।