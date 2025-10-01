Weather Update : राजस्थान के 16 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट, दशहरे पर मौसम विभाग का नया अलर्ट

Weather Update : जयपुर मौसम केन्द्र के अनुसार राजस्थान से मानसून भले ही विदा हो गया है लेकिन एक नए पश्चिमी विक्षोभ की 5-8 अक्टूबर को सक्रिय होने की संभावना है। जिसके असर से प्रदेश में फिर से बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी प्रदेश के 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। बारिश का यह दौर 3 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। 2 अक्टूबर यानि दशहरा (2 अक्टूबर) पर भी तेज बारिश की संभावना है।