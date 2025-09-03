राजस्थान के इस जिले में भारी बारिश के चलते गुरुवार को स्कूलों में अवकाश घोषित, आदेश जारी

दौसा। शहर सहित जिलेभर में बुधवार सुबह से झमाझम बारिश का दौर रुक-रुक कर चलता रहा। इससे कई क्षेत्रों में नदी-नाले उफान पर आ गए। कई गांवों की सपर्क सडक़ों पर आवागमन बाधित रहा। अत्यधिक पानी की आवक के चलते कई सड़कें जर्जर हो गई, तो कही सडक़ों में कटाव लग गया।
जिला मुख्यालय पर दर्जनों कॉलोनियां जलमग्न रही। लगातार हो रही बारिश अब किसानों सहित लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। खेतों में पानी भरने से बाजरे सहित खरीफ की फसलें गलने लगी है। निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है।
वहीं मौसम विभाग की ओर से जिले में भारी बारिश (अतिवृष्टि) की चेतावनी के मद्देनजर राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में गुरुवार का अवकाश घोषित किया गया है।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इंदिरा गुप्ता ने बताया कि प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। स्टाफ विद्यालय में कार्य सम्पादित करेगा। खेलकूद प्रतियोगिता निर्धारित तिथि एवं समय पर होगी।
वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक तेज प्रकाश अग्निहोत्री ने जिले में संचालित आंगनबाडी केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा के 3 से 6 आयु वर्ग तक के बच्चों का अवकाश घोषित किया।