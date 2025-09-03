राजस्थान के इस जिले में भारी बारिश के चलते गुरुवार को स्कूलों में अवकाश घोषित, आदेश जारी

दौसा। शहर सहित जिलेभर में बुधवार सुबह से झमाझम बारिश का दौर रुक-रुक कर चलता रहा। इससे कई क्षेत्रों में नदी-नाले उफान पर आ गए। कई गांवों की सपर्क सडक़ों पर आवागमन बाधित रहा। अत्यधिक पानी की आवक के चलते कई सड़कें जर्जर हो गई, तो कही सडक़ों में कटाव लग गया।