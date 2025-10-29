मेहंदीपुर बालाजी धाम में चढ़ा सोने का चोला, 56 भोग के साथ सजी बालरूप की झांकी, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

मंदिर परिसर में देर शाम तक दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं को राजभोग की प्रसादी वितरण की गई। भीड़ अधिक होने से पुलिस व मंदिर सुरक्षा गार्डों को व्यवस्था संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। बालाजी धाम में इस अवसर पर भक्ति, श्रद्धा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि यहां आने से आत्मिक शांति का अनुभव होता है और हर बार ऐसा लगता है जैसे बालाजी स्वयं अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हों।