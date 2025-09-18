राजस्थान: 33 हजार लोगों से 22 करोड़ की ठगी के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार, 15 साल से नाम बदलकर काट रहे थे फरारी

दौसा। राजस्थान सहित अन्य राज्यों के करीब 33 हजार लोगों से 22 करोड़ की ठगी के मामले में फरार दम्पती को दौसा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 15 साल पहले चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों को प्लॉट देने का झांसा दिया था। दौसा में भी ठगी के शिकार लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे लेकर पुलिस को इनकी तलाश थी।
साइबर सेल व कोतवाली थाना पुलिस दौसा ने आरोपी पति-पत्नी श्रीराम सैनी व नीना निवासी वार्ड नंबर 22 बग्गड़ रोड झुंझुनूं को गिरफ्तार किया है। दोनों दिल्ली के शकूरपुरा में मोबाइल की दुकान चला रहे थे तथा किराए के मकान में नाम बदलकर मुकेश और मीना बनकर रह रहे थे। आरोपियों ने दिल्ली व हरियाण में फरारी काटी।
पुलिस टीम ने ओपन सोर्स व तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर उनके अस्थाई निवास और रोजगार के साधनों के संबंध में जानकारी जुटाई। अस्थाई निवास स्थानों के समाचार पत्र वितरकों, फल-सब्जी दुकानदारों, डेयरी बूथों आदि से आरोपियों के संबंध में गोपनीय जानकारी जुटाई। इसके बाद पहचान होने पर टीम ने दोनों को दबोच लिया। आरोपी जिला दौसा में कोतवाली, बांदीकुई तथा जिला झुंझुनूं के कई आपराधिक मामलों में वांटेड हैं। आरोपियों पर 20 हजार का इनाम भी घोषित था।
5 अक्टूबर 2010 को दौसा कोतवाली थाने में गिर्राजप्रसाद शर्मा निवासी दीपपुरा, मुखराज मीना मिर्जापुरा लालसोट, बसंत सैनी डिडवाना, सीडी शर्मा विवेकानंद कॉलोनी दौसा, डॉ. केके सोनी, विजय शंकर शर्मा और राजेंद्र कुमार विजय दौसा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि रिलायबल एजुकेशन व रिलायबल रियल हाउस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश कुमार गुप्ता, मनीष खिंची, सूरज शर्मा, श्रीराम सैनी, नीना सैनी, भवानी सिंह कुमावत अन्य ने मिलकर दोनों कंपनी बनाई थी। चिटफंड कंपनी और प्रॉपर्टी का काम किया। पूरे भारत में करीब 33 हजार लोगों के साथ ठगी कर 22 करोड़ का टर्नओवर किया। दौसा जिले में करीब 6-7 हजार लोगों के साथ धोखाधड़ी कर 6 करोड़ ठग लिए। दम्पती की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।
पुलिस को पीडि़तों ने बताया कि आरोपियों ने जोबनेर जयपुर में 26 बीघा जमीन पर रिलायबल एन्क्लेव के नाम से कॉलोनी काट कर 150-200 प्लाट का पेमेंट लेकर कब्जा नहीं देकर ठगी की। ठगी का जाल फैलाने के लिए आरोपियों ने कंपनी में काम कर रहे लोगों को कार-बाइक देने का वादा कर ज्यादा से ज्यादा लोग जोडऩे का झांसा दिया।