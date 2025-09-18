राजस्थान: 33 हजार लोगों से 22 करोड़ की ठगी के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार, 15 साल से नाम बदलकर काट रहे थे फरारी

इसमें बताया था कि रिलायबल एजुकेशन व रिलायबल रियल हाउस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश कुमार गुप्ता, मनीष खिंची, सूरज शर्मा, श्रीराम सैनी, नीना सैनी, भवानी सिंह कुमावत अन्य ने मिलकर दोनों कंपनी बनाई थी। चिटफंड कंपनी और प्रॉपर्टी का काम किया। पूरे भारत में करीब 33 हजार लोगों के साथ ठगी कर 22 करोड़ का टर्नओवर किया। दौसा जिले में करीब 6-7 हजार लोगों के साथ धोखाधड़ी कर 6 करोड़ ठग लिए। दम्पती की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।