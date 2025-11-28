Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान: पंचायत समिति नहीं बनी तो होगा उग्र आंदोलन, पांच दिन का दिया अल्टीमेटम

ड़ियाल कलां को पंचायत समिति नहीं बनाने और करीब दो दर्जन ग्राम पंचायतों को बैजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ने के विरोध में महापंचायत आयोजित की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

kamlesh sharma

Nov 28, 2025

फोटो पत्रिका

दौसा। बड़ियाल कलां को पंचायत समिति नहीं बनाने और करीब दो दर्जन ग्राम पंचायतों को बैजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ने के विरोध में गुरुवार को महापंचायत आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एक स्वर में बड़ियाल कलां को पंचायत समिति बनाने की मांग दोहराई।

मौके पर पहुंचे अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा और एसडीओ रामसिंह राजावत को संघर्ष समिति ने पांच दिन का अल्टीमेटम दिया। समिति ने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही धरना जारी रहने का एलान भी किया गया।

महापंचायत में ग्रामीण अपने-अपने ट्रैक्टर, जुगाड़, ई-रिक्शा आदि साधनों से सुबह दस बजे से पहुंचने लगे। दोपहर तक बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं उपस्थित हो गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

संघर्ष समिति के अध्यक्ष सियाराम रलावता ने कहा कि बड़ियाल कलां को पंचायत समिति बनाना आवश्यक है और यह उनका संवैधानिक हक है। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि पवन भजाक ने कहा कि पंचायत समिति पुनर्गठन में राजनीतिकरण किया गया है, जो स्वीकार्य नहीं है।

एडवोकेट सुमेर सिंह रलावता, बसवा चेयरमैन प्रतिनिधि रामकरण सैनी, देवराज चाड, रतन पटेल, गुढ़ाशिकपुरा सरपंच विश्राम नूरपूर, सैनी समाज अध्यक्ष ताराचंद सैनी, गुलाब सिंह कुशवाह, भंवर सिंह चौहान, चतर सिंह बासडा, भगवत बासडा सहित सैकड़ों ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी बात रखी।

उन्होंने चेतावनी दी कि बैजूपाड़ा जाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने एक्सप्रेस-वे को जाम करने की भी चेतावनी दी। इस दौरान एडीएम, एसडीओ, उपतहसीलदार अंगद राम नावरिया ने वार्ता की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान: पंचायत समिति नहीं बनी तो होगा उग्र आंदोलन, पांच दिन का दिया अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: राजस्थान में यहां 186.62 बीघा जमीन पर बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, 80 फीट तक चौड़ी होंगी सड़कें

New-residential-colony
दौसा

Khap Panchayat: हरियाणा के लिए सुना था… राजस्थान में भी ऐसा हो रहा, खाप पंचायत पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

rajasthan-high-court-2
दौसा

Rajasthan: लोकार्पण-शिलान्यास समारोहों में नहीं बुलाने से सांसद मुरारीलाल मीना नाराज, दौसा MLA भी उठा चुके मुद्दा

Dausa-MP-Murarilal-Meena-
दौसा

दौसा: बेटे की हार्ट अटैक से मौत के 20 दिन बाद पिता ने भी तोड़ा दम, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Mansingh
दौसा

Dausa News: चाचा के अंतिम संस्कार में बेहोश होकर गिरा भतीजा, अस्पताल में मौत, परिवार में मच गया कोहराम

Uncle and nephew died, Uncle and nephew died in Dausa, Uncle and nephew died in Rajasthan, Dausa News, Rajasthan News
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.