राजस्थान: पंचायत समिति नहीं बनी तो होगा उग्र आंदोलन, पांच दिन का दिया अल्टीमेटम

दौसा। बड़ियाल कलां को पंचायत समिति नहीं बनाने और करीब दो दर्जन ग्राम पंचायतों को बैजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ने के विरोध में गुरुवार को महापंचायत आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एक स्वर में बड़ियाल कलां को पंचायत समिति बनाने की मांग दोहराई।