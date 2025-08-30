Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Indian Railways: रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेन रद्द होने से परेशान हुए यात्री, आज भी ये ट्रेन रद्द

उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी बरसात से कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण रेल यातायात प्रभावित रहा।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 30, 2025

Bandikui-Railway-Station-2
बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। फोटो: पत्रिका

बांदीकुई। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी बरसात से कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण रेल यातायात प्रभावित रहा। इससे दौसा व बांदीकुई होकर गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का संचालन रद्द रहा। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं गलताधाम पूजा व शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शनिवार को भी रद्द रहेगा।

उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी व ट्रेन संख्या 14662 जमूतवी-बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस 30 अगस्त को रद्द रहेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी एवं ट्रेन संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर गलताधाम पूजा एक्सप्रेस भी शनिवार को रद्द रहेगी।

गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को भी यह ट्रेनें रद्द रही। इससे अपडाउन करने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। गलताधाम पूजा एक्सप्रेस ट्रेन से सुबह के समय काफी संख्या में लोग काम-धंधे के सिलसिले में जयपुर की ओर जाते है एवं शाम के समय वापिस आते हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां मोरेल के दो कच्चे बांध टूटे, नदी में आया उफान; यातायात रहा बंद
दौसा
Singhpura-Dam

शाम के समय भी पूजा एक्सप्रेस ट्रेन के नहीं आने के कारण अजमेर-आगरा फोर्ट में लोगों की भीड़ दिखाई दी। जिसे जहां जगह मिली, यात्री वहीं सवार होते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा भी अन्य ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ दिखाई दी।

ये भी पढ़ें

Sariska Rain: सरिस्का की वादियों में मूसलाधार बारिश; रूपारेल नदी में आया जबरदस्त उफान, कई गावों का संपर्क टूटा
अलवर
Sariska Rain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 11:44 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Indian Railways: रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेन रद्द होने से परेशान हुए यात्री, आज भी ये ट्रेन रद्द

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.