Indian Railways: रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेन रद्द होने से परेशान हुए यात्री, आज भी ये ट्रेन रद्द

बांदीकुई। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी बरसात से कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण रेल यातायात प्रभावित रहा। इससे दौसा व बांदीकुई होकर गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का संचालन रद्द रहा। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं गलताधाम पूजा व शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शनिवार को भी रद्द रहेगा।