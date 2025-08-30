Indian Railways: रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेन रद्द होने से परेशान हुए यात्री, आज भी ये ट्रेन रद्द

बांदीकुई। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी बरसात से कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण रेल यातायात प्रभावित रहा। इससे दौसा व बांदीकुई होकर गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का संचालन रद्द रहा। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं गलताधाम पूजा व शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शनिवार को भी रद्द रहेगा।
उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी व ट्रेन संख्या 14662 जमूतवी-बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस 30 अगस्त को रद्द रहेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी एवं ट्रेन संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर गलताधाम पूजा एक्सप्रेस भी शनिवार को रद्द रहेगी।
गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को भी यह ट्रेनें रद्द रही। इससे अपडाउन करने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। गलताधाम पूजा एक्सप्रेस ट्रेन से सुबह के समय काफी संख्या में लोग काम-धंधे के सिलसिले में जयपुर की ओर जाते है एवं शाम के समय वापिस आते हैं।
शाम के समय भी पूजा एक्सप्रेस ट्रेन के नहीं आने के कारण अजमेर-आगरा फोर्ट में लोगों की भीड़ दिखाई दी। जिसे जहां जगह मिली, यात्री वहीं सवार होते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा भी अन्य ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ दिखाई दी।