अलवर

Sariska Rain: सरिस्का की वादियों में मूसलाधार बारिश; रूपारेल नदी में आया जबरदस्त उफान, कई गावों का संपर्क टूटा

सरिस्का में हुई मूसलाधार बारिश से रूपारेल नदी उफान पर है। अकबरपुर में 6 फीट तक पानी देखा गया, जिससे जयसमंद बांध को अब भरपूर पानी मिलेगा। वहीं भर्तृहरि पुलिया पर पानी आने से आवागमन बाधित हो गया है।

अलवर

Kamal Mishra

Aug 30, 2025

Sariska Rain
सरिस्का में भारी बारिश (फोटो-पत्रिका)

अलवर। सरिस्का की वादियों में जोरदार बरसात के बाद रूपारेल नदी में जबर्दस्त पानी की आवक देखने को मिली है । अकबरपुर इलाके में रूपारेल नदी में सुबह 4:45 बजे तक करीब 6 फीट पानी देखा गया। इससे जयसमंद बांध को भरने में काफी फायदा मिलेगा। देखा जाए तो इस सीजन की पहली जोरदार बरसात के बाद रूपारेल नदी में इतना पानी आया है। जिससे क्षेत्र के लोगों के चेहरे खिल गए। क्योंकि जोरदार बरसात के चलते और रूपारेल नदी में पानी आने से भूजल स्तर बढ़ने की संभावना है।

स्थानीय निवासी विक्रम गुर्जर का कहना है कि इतने दिन बाद अब इस मानसून में पहली बार रूपारेल नदी में इतना पानी देखा गया है। जहां पानी के अंदर जलकुंभी व गंदगी थी बह कर साफ हो जाएगी। जयसमंद बांध को काफी फायदा मिलेगा। अभी मानसून सक्रिय है और भी अच्छी बरसात की संभावना है।

chittorgadh rain

गांव का संपर्क टूट

रूपारेल नदी में जोरदार पानी आने के बाद माधोगढ़ घुमाव के आगे लालपुरा गांव का संपर्क बिल्कुल टूट गया है। नदी में तेज बहाव के दौरान गांव के लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे। शनिवार सुबह पानी कम होने के बाद हजारों लोगों को नदी पार करते देखा गया। पानी बढ़ने के बाद इन जगहों पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है।

भर्तृहरि पुलिया पर आया पानी

शुक्रवार की रात्रि में भर्तृहरि पुलिया के ऊपर से भी पानी आ गया। अब पुलिया पर लोगों की भीड़ देखने को मिली है। भर्तृहरि पुल के ऊपर से रात्रि को पानी बह रहा था । सुबह नदी में पानी कम होने के बाद लोगों का पुल के ऊपर से आवागमन चालू हो गया है । भर्तृहरि मेले को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है।

30 Aug 2025 11:19 am

Sariska Rain: सरिस्का की वादियों में मूसलाधार बारिश; रूपारेल नदी में आया जबरदस्त उफान, कई गावों का संपर्क टूटा

