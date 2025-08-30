Sariska Rain: सरिस्का की वादियों में मूसलाधार बारिश; रूपारेल नदी में आया जबरदस्त उफान, कई गावों का संपर्क टूटा

अलवर। सरिस्का की वादियों में जोरदार बरसात के बाद रूपारेल नदी में जबर्दस्त पानी की आवक देखने को मिली है । अकबरपुर इलाके में रूपारेल नदी में सुबह 4:45 बजे तक करीब 6 फीट पानी देखा गया। इससे जयसमंद बांध को भरने में काफी फायदा मिलेगा। देखा जाए तो इस सीजन की पहली जोरदार बरसात के बाद रूपारेल नदी में इतना पानी आया है। जिससे क्षेत्र के लोगों के चेहरे खिल गए। क्योंकि जोरदार बरसात के चलते और रूपारेल नदी में पानी आने से भूजल स्तर बढ़ने की संभावना है।
स्थानीय निवासी विक्रम गुर्जर का कहना है कि इतने दिन बाद अब इस मानसून में पहली बार रूपारेल नदी में इतना पानी देखा गया है। जहां पानी के अंदर जलकुंभी व गंदगी थी बह कर साफ हो जाएगी। जयसमंद बांध को काफी फायदा मिलेगा। अभी मानसून सक्रिय है और भी अच्छी बरसात की संभावना है।
रूपारेल नदी में जोरदार पानी आने के बाद माधोगढ़ घुमाव के आगे लालपुरा गांव का संपर्क बिल्कुल टूट गया है। नदी में तेज बहाव के दौरान गांव के लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे। शनिवार सुबह पानी कम होने के बाद हजारों लोगों को नदी पार करते देखा गया। पानी बढ़ने के बाद इन जगहों पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है।
शुक्रवार की रात्रि में भर्तृहरि पुलिया के ऊपर से भी पानी आ गया। अब पुलिया पर लोगों की भीड़ देखने को मिली है। भर्तृहरि पुल के ऊपर से रात्रि को पानी बह रहा था । सुबह नदी में पानी कम होने के बाद लोगों का पुल के ऊपर से आवागमन चालू हो गया है । भर्तृहरि मेले को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है।