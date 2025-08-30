Sariska Rain: सरिस्का की वादियों में मूसलाधार बारिश; रूपारेल नदी में आया जबरदस्त उफान, कई गावों का संपर्क टूटा

अलवर। सरिस्का की वादियों में जोरदार बरसात के बाद रूपारेल नदी में जबर्दस्त पानी की आवक देखने को मिली है । अकबरपुर इलाके में रूपारेल नदी में सुबह 4:45 बजे तक करीब 6 फीट पानी देखा गया। इससे जयसमंद बांध को भरने में काफी फायदा मिलेगा। देखा जाए तो इस सीजन की पहली जोरदार बरसात के बाद रूपारेल नदी में इतना पानी आया है। जिससे क्षेत्र के लोगों के चेहरे खिल गए। क्योंकि जोरदार बरसात के चलते और रूपारेल नदी में पानी आने से भूजल स्तर बढ़ने की संभावना है।