Inspirational: सरकारी अफसर से ज्यादा कमा रहा दौसा का किसान, सालभर में इतने लाख रुपए का बेचता है शहद, दूसरों को भी दे रहा रोजगार

बीए तक पढ़े करीब पचास साल के घनश्याम ने बताया कि एक डिब्बे पर करीब 2000 से 2200 रुपए का शहद मिल जाता है। 1200 डिब्बे हैं। पिछले वर्ष दिसम्बर तक उसने लगभग 25 लाख से ज्यादा का शहद बेचा है। एक डिब्बे में चालीस हजार से 80 हजार के बीच मधुमक्खियां होती है। इनमें एक रानी तथा शेष श्रमिक व नर होते हैं। एक डिब्बे में एक साल में करीब पच्चीस से तीस लीटर शहद का उत्पादन हो जाता है।