Road Accident: आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे राजस्थान के छात्र की सड़क हादसे में मौत, गांव पहुंचा शव तो रो पड़ा हर कोई

हादसा गुरुवार सुबह करीब 8:35 बजे लोनावला के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटती हुई सड़क किनारे जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार छह छात्रों में से तीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य घायल हो गए। हादसा लोनावला से पिकनिक कर लौटते समय हुआ था।