Rajasthan Nagar Nikay Election: राजस्थान में निकाय चुनाव पर मंत्री खर्रा का बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

दौसा के बारादरी मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची बनाना और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का काम है ओबीसी के आंकड़े तैयार करना।