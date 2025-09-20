Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan Nagar Nikay Election: राजस्थान में निकाय चुनाव पर मंत्री खर्रा का बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

Rajasthan Nagar Nikay Election 2025: राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 20, 2025

Minister-Jhabar-Singh-Kharra
मंत्री झाबरसिंह खर्रा। फोटो: सोशल

दौसा। राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा काम पूरा हो चुका है। अब गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में है।

दौसा के बारादरी मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची बनाना और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का काम है ओबीसी के आंकड़े तैयार करना।

ये भी पढ़ें

Tonk Protest: सोशल मीडिया पोस्ट पर विवादित पोस्ट के बाद मचा बवाल, सड़कों पर उतरे लोग
टोंक
Tonk-Protest

आंकड़े आते ही एक सप्ताह में निकालेंगे लॉटरी

उन्होंने कहा कि जिस दिन ओबीसी आयोग अपने आंकड़े विभाग को दे देगा, हम एक सप्ताह में लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप देंगे। निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार है तो वह एक राज्य एक चुनाव के तहत अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव करा लेगी।

वार्डों के पब्लिकेशन का काम पूरा

मंत्री झाबरसिंह ने कहा कि अब गेंद निर्वाचन आयोग व ओबीसी आयोग के पाले में है, नगर निकायों के वार्डों का पब्लिकेशन करने के बाद हमारा काम पूरा हो चुका है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में हैरान कर देने वाला मामला, महज 10 रुपए नहीं मिले तो किशोर ने खुद को उतारा मौत के घाट
धौलपुर
Rajasthan Police

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

झाबर सिंह खर्रा

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan Nagar Nikay Election: राजस्थान में निकाय चुनाव पर मंत्री खर्रा का बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.