Rajasthan Nagar Nikay Election: राजस्थान में निकाय चुनाव पर मंत्री खर्रा का बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

दौसा। राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा काम पूरा हो चुका है। अब गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में है।
दौसा के बारादरी मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची बनाना और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का काम है ओबीसी के आंकड़े तैयार करना।
उन्होंने कहा कि जिस दिन ओबीसी आयोग अपने आंकड़े विभाग को दे देगा, हम एक सप्ताह में लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप देंगे। निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार है तो वह एक राज्य एक चुनाव के तहत अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव करा लेगी।
मंत्री झाबरसिंह ने कहा कि अब गेंद निर्वाचन आयोग व ओबीसी आयोग के पाले में है, नगर निकायों के वार्डों का पब्लिकेशन करने के बाद हमारा काम पूरा हो चुका है।